Amar entre mujeres es revolucionario

Cuando se habla de amor entre mujeres, no solo hablamos de mujeres lesbianas, sino también del amor entre entre amigas y compañeras. El amor no tendría por qué estar limitado a una relación de pareja, es algo que nos negaron a las mujeres, porque amar-nos significaría a(r)mar-nos y hermanar-nos, al grado de estar unidas y eso no le gusta al patriarcado.

Sin duda, querernos es una revolución que empieza de a poco y tomar consciencia sobre el amor entre mujeres, es lo que nos llevará a abrir una brecha que ha estado limitada desde hace mucho tiempo. Históricamente, nos han dicho que nosotras no podemos amar a otra mujer, nos socializan para que el amor sea dado solo a los hombres, incluso a quienes no gustamos de ellos, nos enseñan a fraternizar, a brindarles el afecto a ellos y con las mujeres, nos enseñan a competir, a envidiar, a invalidar y minimizar.

El sistema nos ningunea, nos rompe la autoestima, nos engaña sobre el amor, nos hace romantizar la vida, nos aleja de nosotras mismas y de otras.

Politizar nuestro amor, es revolución, lo personal es político, y darnos amor entre mujeres, sin miedo y sin temor, nos llevará a reconocernos, identificarnos y tener el affidamento que necesitamos entre mujeres.

Amar-nos, es aceptar nuestra diversidad

Amar-nos es mirarnos con ternura, con empatía, con respeto, es darnos apoyo, contención, estar para nosotras mismas y para otras, es eliminar la idea que tenemos que competir, de desear lo que la otra tiene, es dejar de despersonalizarnos. Amar-nos, es aceptar nuestra diversidad, validar a las otras y a nosotras mismas.

Podemos aprender a amar-nos, a vincularnos sanamente. El amor entre mujeres nos salva, nos ayuda a tejer redes, a encontrar espacios donde nos sentimos a gusto y donde podemos tener la confianza de hablar de aquello que nos atraviesa, sin ser juzgadas, criticadas o señaladas. Amar a tu amiga, tu compañera no es cumplir con mandatos, ni lineamientos específicos, es ser libres de compartir vivencias y experiencias entre nosotras, con ternura y amor.

Fomentar las relaciones sanas entre mujeres, es sin duda, una apuesta mujeril amorosa. Amor es tenernos, acuerparnos, estar para nosotras y para todas.

Periodista y escritora con perspectiva feminista. Madre lesbiana. Autora del libro digital: "La Mujer que vivía a través de mí". Responsable del blog de Luna, Escuela de Pensamiento Feminista, donde imparte el módulo de Escritura Autográfica. Escribe para Revista Politique y Revista Las Libres. Forma parte de Tallercitas Feministas, impartiendo talleres que fomentan el pensamiento crítico feminista.

