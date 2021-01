Amanda Gorman, la poeta de 22 años en la investidura de Joe Biden

La poeta de 22 años Amanda Gorman fue elegida para leer en la ceremonia de investidura del presidente electo Joe Biden. El reto era grande, debía componer algunas líneas que inspiraran esperanza, fomentaran el sentido colectivo, en un momento en el que su país se recupera de una pandemia, violencia política y división partidista.

Amanda estaba por terminar el poema que le fue encargado para leer en al toma de posición de Biden, cuando el Capitolio fue asaltado el 6 de enero. Su texto debía nombrar aquel evento. En el que alborotadores pro-Trump irrumpieron los pasillos del Congreso. Se quedó hasta altas horas de la noche, hasta que añadió a su texto:

Lee: "Proud Boys" y seguidores Q-Anon, los hombres que tomaron el Capitolio

We´ve seen a force that would shatter our nation rather than share it,

Hemos visto una fuerza que destrozaría nuestra nación en lugar de compartirla,

Would destroy our country if it meant delaying democracy.

Destruiría nuestro país si eso significara retrasar la democracia.

Amanda Gordon's complete remarks. pic.twitter.com/tKsAqT9Kl0 — Kyle Griffin (@kylegriffin1) January 20, 2021

And this effort very nearly succeeded.

Y este esfuerzo estuvo a punto de tener éxito.

But while democracy can be periodically delayed,

Pero si bien la democracia puede retrasarse periódicamente,

It can never be permanently defeated.

Nunca podrá ser derrotado permanentemente.

Lee: ¿Quién es Jill Biden, la flamante primera dama de EU?

Amanda no se sentía preparada para crear un poema sobre la unidad nacional y recitarlo frente al presidente electo. Aún más, los nervios la acecharon porque tenía tartamudez cuando era niña, algo que comparte con Biden.

En la toma de protesta de Biden, Amanda recitó The Hill We Climb, frente al Capitolio. Se describió como una chica negra flaca, descendiente de esclavos y criada por una madre solera, quien sueña en ser presidenta algún día.

Lee: Kamala Harris, la primera vicepresidenta mujer y afroamericana

Para la escritura sólo le pidieron que hablara de la unidad nacional. El poema ya estaba hecho, sólo debía ponerle palabras, le dijo la poeta Elizabeth Alexander, quien pronunció un poema en la toma de Barack Obama.

Gorman se convirtió en una famosa poeta de Los Ángeles a los 16 años. Tres años más tarde, mientras estudiaba sociología en Harvard, se convirtió en la primera poeta juvenil premiada a nivel nacional.

Publicó su primer libro, The One for Whom Food Is Not Enough, en 2015 y publicará un libro ilustrado, Change Sings, a finales de este año.

La joven siguió los pasos de Maya Angelou, Richard Blanco y Robert Frost, quienes están entre los cinco poetas que han actuado en anteriores inauguraciones presidenciales.