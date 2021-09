Alternativas que puedes tomar en lugar de ghostear

¿Te ha pasado que sales con una persona, comienzan a platicar un poco más y de un día para otro simplemente desaparece de tu vida?, ¿alguna vez una persona ha dejado de responder tus mensajes sin darte una explicación? Si respondiste que sí es probable que hayas sido víctima del ghosteo.

Aunque el ghosting es una práctica violenta que se ha popularizado recientemente con el uso de las tecnologías como medio para las relaciones afectivas, también se ha señalado que practicar el ghosting que demuestra una falta de responsabilidad afectiva que puede traer graves consecuencias emocionales para quien es ghosteada o ghosteado.

¿Qué es el ghosting?

De acuerdo con Terapify, un sitio sobre psicología, el ghosting se da cuando una persona corta comunicación con la otra sin dar explicaciones. Normalmente se da después de haber estado manteniendo algún tipo de relación por un tiempo y suele darse por miedo a la confrontación. Esto puede tener efectos emocionales muy fuertes en las personas ya que se experimenta como un rechazo.

Esta violencia hace que la persona que lo sufre no sepa cómo responder y se encuentre en una situación ambigua en la que no puede hacer preguntas ni obtener información que ayude a procesar la experiencia. Además, impide que la persona se sienta escuchada y que le cueste confiar en los demás, en especial, en sus futuras relaciones.





El ghosting es más común de lo que pensamos, y no se da simplemente en las relaciones amorosas, también ocurre en relaciones amistosas o incluso, con familiares.

Ahora que sabes de qué va el ghosting y las consecuencias de este tipo de violencias, te damos algunas alternativas por las que puedes optar antes de ghostear a alguien:

1. Apostarle a la comunicación efectiva y la empatía

¿Te gustaría estar saliendo con alguien y que de la nada comience a ignorarte? No, a nadie le gustaría algo así. Ser empático o empática también implica ser honesto y no hacerle a otras personas lo que a ti no te gustaría que te hicieran.





Hablando se entiende la gente, sé valiente y apuesta por comunicar con honestidad la razón por la que no te gustaría continuar con esa relación, puedes simplemente decir que no es algo que deseas en este momento de tu vida, o bien, dar la explicación completa de la razón por la que te alejarás de esa persona.

Apostándole a la comunicación no sólo se resuelven problemas de pareja, también sirve para darle un final correcto a nuestras relaciones con las o los otros, de esta forma las otras personas tendrán certeza de nuestras emociones y la razón por la que no queremos continuar en una relación.

2. Escribe una carta o mensaje de texto

No a todas las personas se les da muy bien la comunicación cara a cara, pero afortunadamente existen muchas formas en las que podemos comunicar nuestras emociones. Una de ellas es a través de la escritura.





Hay personas que se sienten más cómodas escribiendo que hablando cara a cara y eso no tiene nada de malo. Lo más importante es ser claros y honestos a la hora de comunicarle a la otra persona que no deseamos continuar con la relación. Una ventaja de escribir es que te brinda la oportunidad de releer y cambiar el texto antes de que la otra persona lo vea, con lo que puedes escoger las palabras correctas y las ideas que deseas comunicar.

3. Habla con tus personas de confianza sobre la situación

Es común que las personas que aplican el ghosting lo hagan por miedo a la confrontación, lamentablemente no hay forma de evitar el ghosteo más que a través de la comunicación. Muchas veces romper una relación puede convertirse en algo difícil de enfrentar e incluso peligroso para quienes han vivido violencia en la relación.





Antes de comunicarle a la otra persona que ya no deseas continuar con la relación, puedes apoyarte de tus personas de confianza (amigas, amigos, familiares, etcétera), seguramente te darán fuerza y confianza para enfrentar la ruptura y estarán para apoyarte durante los momentos difíciles del proceso. Recuerda que no tienes por qué enfrentarlo en soledad.





¿Lista o listo para enfrentar una ruptura o separación de forma responsable?

INUD