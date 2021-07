Allyson Félix, la atleta que Nike discriminó por estar embarazada

"Si la atleta queda embarazada, Nike no puede aplicar ninguna reducción relacionada con el rendimiento (si se diera el caso) por un período consecutivo de año y medio, comenzando ocho meses antes de la fecha del parto. Durante dicho período, Nike no puede rescindir ningún contrato si el atleta no compite debido al embarazo", se lee en el correo firmado por John Slusher.