Alertan feministas: agenda de género, relegada; urgen respaldar

Durante el gobierno de la llamada Cuarta Transformación han desaparecido alrededor de 23 programas que atendían a las mujeres, dijo Sara Lovera, periodista y activista feminista, en la Mesa de Opinión El Heraldo de México - La Silla Rota.

La periodista aseguró que los recursos federales destinados a programas para mujeres se redujeron. Tanto para los refugios para mujeres como para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (ONCF), los cuales logran sobrevivir con dinero internacional.

Los recortes al presupuesto, considerado que el destinado para las mujeres en 2022 corresponde al 0.59% es de gran preocupación para Sara Lovera; Amalia García, diputada por Movimiento Ciudadano; y Marcela Hernández, integrante del Frente Nacional para la Sororidad y promovente de Ley Olimpia en 29 estados del país quienes participaron en la Mesa de Opinión El Heraldo de México - La Silla Rota.

La violencia contra las mujeres ha estado antes de la pandemia y durante ésta, sólo aumentó. Sin embargo, la problemática no se ha priorizado por el ejecutivo ni por el legislativo. El ejecutivo en sus intervenciones a reforzado estereotipos de género, en una sus declaraciones señaló que las mujeres son las encargadas de los cuidados de los padres y madres.

"Es un hecho conocido que sobre todo las hijas cuidan a los padres, los hombres podemos ser más desprendidos, pero las hijas están siempre pendientes de sus madres, de sus padres", dijo en una conferencia de prensa el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

RECORTES AL PRESUPUESTO

Sara Lovera expresó su preocupación a los recortes a los programas destinados a mujeres y la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) que afecta directamente al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) el cual tenía un 87% de efectividad y llegaba a las mujeres de las comunidades indígenas, previniendo así la violencia de género.

"El caldo de cultivo está en la desigualdad, ese Anexo 13 estuvo creciendo durante ocho años. Este gobierno lo vació. El 78% del presupuesto se dedica a los grandes programas del gobierno de la República, personas mayores y estudiantes", apuntó Lovera.

Por su parte, la diputada Amalia García reconoce el trabajo que han hecho integrantes de la sociedad civil y diputadas en sesiones de Parlamento Abierto para modificar el presupuesto. Sin embargo, no se "movió ni una coma", dijo la diputada por Movimiento Ciudadano en programa.

"El debate sobre el presupuesto ha sido muy intenso y la realidad es que las aportaciones del movimiento feminista en toda su diversidad, las organizaciones de la sociedad civil, las propias diputadas que tenemos la convicción de que tiene haber recursos suficientes ha sido extraordinario", señaló. Sin embargo, sus observaciones no fueron tomadas en cuenta, pese esto no pierde la esperanza, "vengo de la oposición, he estado en la oposición en gran parte de mi vida y creo que uno debe persistir", dijo.

La diputada señala que para lograr un cambio, a inicios del 2022 se debe iniciar con la planeación y trabajar. en una misión que ponga en el centro la perspectiva de género y los derechos de las mujeres.

Por su parte, Marcela Hernández, integrante del Frente Nacional para la Sororidad, señaló que en gobiernos anteriores había más dinero destinado para las mujeres pero no se sabe a dónde se fueron esos recursos. "Con prácticas corruptas no hay dinero que alcance. El dinero es inmensamente importante, más presupuesto sin mejores prácticas no se ha traducido en mayor bienestar para las mujeres".

Además, Hernández, promovente de la Ley Olimpia señaló que debemos dejar de darle la responsabilidad a las víctimas en que deben prevenir. Por su parte, se debe dar más responsabilidad a los agresores y comenzar a cuestionar a los grandes conglomerados, como Facebook o TikTok las plataformas donde se ejerce la violencia digital.

VIOLENCIA EN PANDEMIA

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre covid-19 señaló la mayoría de las mujeres que vivieron violencia en la pandemia, ya la habían vivido antes. Los actos más reportados fueron los de tipo emocional (gritos, insultos o amenazas) con 4.3%, después la violencia económica y física en un 2%, y finalmente los actos de carácter sexual y violaciones en un 0.6%. La encuesta identifica que bajos niveles de bienestar y la pérdida de empleo influyen para que se manifieste la violencia dentro de lo hogares.

Por ello, feministas, académicas y legisladoras han hecho hincapié en la importancia de no suspender servicios de apoyo para las mujeres en situación de violencia y considerar estos servicios como una actividad esencial para emergencias futuras.

Además, de la violencia; las tareas del hogar y las labores de cuidado las realizan en su mayoría las mujeres en un 70% de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Por ello, la diputada Amalia García ha hablado de un Estado de bienestar que provea un Sistema Nacional de Cuidados. Sin embargo, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, ha reforzado el estereotipo de que las mujeres son y deben ser las cuidadoras.