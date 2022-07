Alertan distribución de imágenes de menores de edad; "denúncialo, no compartas"

Una sola imagen compartida de un niño, niña o adolescente explotado, lo vuelve a revictimizar de por vida. Todas y todos tenemos la corresponsabilidad de proteger los derechos de los menores de edad, quienes no merecen que una situación sensible particular sea exhibida una y otra vez, señaló María Cristina Capelo, responsable del área de Seguridad y Bienestar para usuarios de Meta en América Latina.