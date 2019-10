Alerta de Género incomoda a las entidades: Estrada

Han sido dos años de lucha para que se active la alerta de género en la Ciudad de México dice María de la Luz Estrada, Coordinadora del Área de Violencia de Género de Católicas por el Derecho a Decidir y Coordinadora Ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

La última respuesta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) fue que la Alerta tenía inconsistencias; de acuerdo con la Maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), María de la Luz Estrada, lo hacen porque no saben qué decir "yo se los voy a demostrar... No hay forma de negar la activación de la alerta porque no tienen mecanismos de medición", señaló en entrevista para La Cadera de Eva, mencionó que solo son pretextos para retardarla, porque la activación de la alerta siempre incomoda a un gobierno, es aceptar que no se están haciendo las cosas.

María de la Luz Estrada fue parte del comité que conformó la creación de espacio, La Cadera de Eva que pertenece a La Silla Rota. Su lucha feminista inició en las comunidades, donde se dio cuenta que la culpa y la religión eran circunstancias que no permitían a las mujeres denunciar, por ello, se permite la violencia. Su activismo la llevó a coordinar el Observatorio de Feminicidios, y es ahora, una de las figuras que está empujando la activación de la alerta.

¿Por qué se debe activar la Alerta en la Ciudad de México?

La Alerta es el único mecanismo con el que contamos las organizaciones. Sí, ya existe la Ley General de Acceso que se encarga de la prevención, pero sus recursos no funcionan, y no tienen forma de demostrarlo. La Conavim no evalúa el impacto.

Las funcionarias dicen que no hace falta la alerta. Ellas están en el escritorio. Nosotras, las activistas y organizaciones estamos en las calles con las víctimas.

No se están investigando los asesinatos. En Xochimilco se han encontrado mujeres embolsadas, tiradas en el canal. El gobierno dice que se debe a un grupo delictivo; pero no lo demuestran. ¿Por qué nadie ve nada? Esto es lo grave que vemos. Ahí mataron a una chava de la forma más horrible, le metieron objetos por los canales vaginales y anales. Imagínate –comenta la activista- que en vida te metan objetos, te torturen, y no se diga nada.

Alerta busca entender el fenómeno

El mecanismo de la Alerta pide que se investiguen los patrones de este tipo de violencia, que se entienda el fenómeno y se implementen medidas focalizadas. Que haya acciones, no que nos quedemos en la política pública. La violencia de género no se detendrá poniendo una lámpara o botones de pánico que no sirven.

Queremos encontrar a las jóvenes desaparecidas con vida, que haya un protocolo de búsqueda de 24 horas, no que nos atoremos con procesos burocráticos.

Hay mujeres embolsadas, que las matan en hoteles, sus casos se quedan en la impunidad. La autoridad cierra los casos porque no hay material probatorio o declaran que se suicidaron. En el caso de extranjeras, queremos entender ¿por qué las mataron?, ¿por qué vinieron?, ¿qué hacen aquí? Muchas veces, las familias ya no le dan seguimiento.

Las alertas son incómodas

En el caso de Tlaxcala, donde todos sabemos que hay un problema de trata, ¿por qué no se ha activado la alerta? Porque muchas veces las autoridades están coludidas.

De origen, la alerta es incómoda, es un mecanismo que te dice que estás en alerta porque no estás protegiendo a las mujeres. Se convierte en un mecanismo que te va fiscalizar, y es más incómodo cuando te lo pide sociedad civil.

La Conavim se ha dedicado a dilatar su aprobación, para poder insertar medidas, decir ya se está implementando esto, como ha sido la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México o la fiscalía de feminicidio. Lo que se necesita son acciones urgentes.





La Alerta ha servido para visibilizar problemas de fondo, ha visibilizado desapariciones, desaparición forzada. Todo mundo estaba con lo de Ayotzinapa, pero nosotras hemos dicho que hay desapariciones por el hecho de ser mujeres. No solo es el tema de trata, si no hay que ver cómo operan estas redes ¿para qué necesitan a las mujeres? Hay que ver cómo estas redes criminales.

Además, se ha señalado que no hay coordinación entre los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y judicial; que debería de haber, pero no es así.

¿Ha habido mayor apoyo con la 4T?

No, hemos vivido lo mismo. Pensamos que iba a ser diferente, pero el trato sigue igual. Lo que quieren, ahora, es sacarnos a las organizaciones civiles de los procesos porque no estamos acreditadas. Pensamos que con Olga Sánchez iba a ser un mecanismo más garantista, ha sido todo lo contrario, lo que ha hecho es sacar a sociedad civil. Lo que hace María Candelaria, titular de la Conavim, es no reconocernos.

Ni el pasado gobierno, ni en el actual han querido meterse, lo que buscaban es quitarle el nombre de "Alerta", porque es incómodo; sobre todo si están en elecciones, como pasó hace dos años, donde presentamos 12 casos.

Con el gobierno de Peña Nieto, en 2013, solo se logró quitar un candado, pero no quitaron que siga siendo un mecanismo discrecional; con eso no es suficiente. El reglamento tiene muchos vacíos y no tiene mediciones, por eso no se puede justificar su impacto.

¿Crees que se apruebe la Alerta o no?

Tiene que aprobarse, la Conavim no tiene argumentos, si no, buscaríamos pedir la atracción a la corte, discutirlo en la suprema corte o fortalecer el amparo del juez, que está muy bien diseñado. Pero ellas no tienen argumentos para tirarnos la activación.