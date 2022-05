"Alejandro Fernández, tú puedes ayudar"; piden que cambié la canción "mátalas"

"Alejandro Fernández, tú nos puedes ayudar"; fue el título que María Gómez Rueda le puso a la carta dirigida al cantante mexicano Alejandro Fernández en donde las mujeres de este país pedimos que modifique la letra de la canción "mátalas" que desde 2003 forma parte del repertorio musical del artista.

¿Mátalas?



Te pedimos modificar o adaptar la letra de tu canción @alexoficial, ayúdanos a que la música sea un lugar seguro para nosotras. #AlejandroFernández



Hoy escribo desde @informador_JAL.https://t.co/9DlZX6Q8oFhttps://t.co/vwozuy4d42 — María Gómez Rueda (@MariaGomezRue) May 11, 2022

En un país en el que todos los días 11 mujeres son víctimas de feminicidio y 6 más desaparecen, no podemos seguir fomentando mensajes que romanticen la violencia de género, el mensaje debe cambiar. No queremos que deje de cantar, por el contrario confieso ser una gran admiradora de su música, pero su ejemplo puede contribuir a erradicar la violencia que se ve reflejada en nuestra cultura y sociedad para generar conciencia y contribuir un mejor futuro y presente para nuestras mujeres y niñas. Me sumo a la petición para modificar la letra de esta canción y exhorto a la sociedad civil, colectivas feministas y a la Sociedad de Autores y Compositores de México a que también lo hagan.

Estimados Alejandro Ferández (interprete) y Manuel Eduardo Toscano (autor), hoy su ejemplo puede hacer el cambio, sólo se necesita un poco de empatía para que la violencia en contra de las mujeres deje de perpetuar todos los espacios. Dejemos de normalizar la violencia simbo´lica que no es más que la base de todos los tipos de violencia, dejen de llamarnos "exageradas" por pedir respeto y dignidad a nuestras vidas.

La violencia no solo es aquella que deja marcas visibles, también existe aquella que no usa la fuerza, que no se percibe de forma clara, aquella que reproduce y fomenta estereotipos de género y que se manifiesta en los pensamientos, mensajes, ima´genes y conductas para excluir mediante la humillacio´n y la discriminacio´n, a quienes no se ajustan a los estereotipos que reproduce, en este caso a las mujeres.

Cuestionemos y analicemos los refranes y canciones populares para dejar de reproducir estos mensajes, haciendo visibles los micromachismos y eliminándolos para generar conciencia en todas y todos de que la violencia en contra de las mujeres no es natural y por lo tanto puede modificarse.

Flor Aydeé Rodríguez Campos es Licenciada en Derecho y Maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Forma parte del grupo que atiende la AVGM por Agravio Comparado para el Estado de Guerrero. Es la Directora Ejecutiva de "Repara Lumea" contra la violencia de género A.C.

@flor_repara IG

@flor_repara twitter