Albañilas que trabajan sin patrón

En poco más de 16 minutos el nuevo corto Albañilas: construyendo sin patrones, cuenta la historia de las mujeres que se reivindicaron sin patrón, mujeres dedicadas a la construcción. El corto documental de Martin Alvarez Mullay refleja el trabajo que hacen las albañilas construyendo "la casita del FOL" y las dificultades que viven día a día.

Después de la presentación en Casa Cultural, el corto documental está disponible en el canal de youtube Cartago TV. Claudia, mujer de 39 años con cuatro hijos cuenta que cuando la sociedad o amigos escuchan que se dedica al trabajo de albañilería le creen poco y explica que muchos le dicen que no es un trabajo para mujeres.

Foto: Pexels

Asimismo, Mónica narró que ella y sus nueve compañeras no tienen un patrón, sino que cada una se encarga de su propio trabajo y así levantaron la casita del FLO, organización social en Argentina. explican que trabajar sin patrón es "increíble" porque cada una conoce su rendimiento y responsabilidad.

"Yo aprendí a construir, me dijeron que no era para mí, pero eso es machismo", dijo Ana, de 29 años, "me considero una persona capacitada para hacerlo, lo aprendimos todo entre mujeres", compartió en el documental.

"El trabajo con las albañilas ha sido muy movilizante en materia de emociones", expresó el director Alvarez, dijo haber encontrado sueños, falta de oportunidades y la forma de construir un trabajo colaborativo.

"No dependo de ningún hombre, todo lo que aprendí fue entre mujeres y todo se puede. Eso para mí ha sido ser una mujer albañil", dijo Ana.







Con información de La Izquierda Diarios