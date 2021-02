''Ahora marchamos en silencio para que nos escuchen''

“Esta vez no se rompió ni un vidrio. Pero venimos con el corazón roto”, dijo la madre de Zyanya, quien fue víctima de feminicidio. La joven fue a Puebla a hacer sus prácticas profesionales, su muerte se justificó con que la joven se había suicidado. La argumentación del jefe de prácticas no correspondió con la forma en la que encontraron su cuerpo, declaró la madre. Además, la decisión de un suicidio no correspondía a la personalidad de Zyanya dice la madre.