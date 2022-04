Aguascalientes, primero en romper el techo de cristal tendrá puras candidatas

"No sólo requerimos a más mujeres en el poder, sino con poder, pero además requerimos a más feminismo en el poder porque la paridad sin feminismo con corre el riesgo de ser una aditamento del patriarcado, no queremos a las cómplices del patriarcado gobernándonos, no queremos que sean moñitos de la solapa del traje de quien de verdad tome decisiones", declaró Sandoval.