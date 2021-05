Agresiones y amenazas contra candidatas: 13 denuncias y tres renuncias

Alrededor de 13 candidatas a distintos puestos de elección y de diversos partidos han sufrido violencia política, las agresiones van desde amenazas, discriminación étnica, secuestro o retención y difusión de presuntas acciones de corrupción; tres retiraron sus candidaturas, y sólo en el Estado de México se contabilizan 30 denuncias por violencia política en razón de género, eso cuando faltan 13 días para la jornada electoral.

La participación paritaria de las mujeres, se ha convertido en un calvario, porque además los tribunales electorales las eliminan de las listas, sus casas de campaña son agredidas o sus equipos de trabajo. Todavía no hay una cuenta del costo elevado de su participación, en esta, la contienda más grande de la historia.

Se renovarán 21 mil 145 puestos, las mujeres se han enfrentado a muy distintos obstáculos, que se suman a los previsibles por discriminación de género. Muchas se han quejado de falta de recursos para sus actividades y otras son acusadas por tener gastos de campaña exagerados. Y no obstante el registro de ofensores, abiertos por el Instituto Nacional Electoral, parece mínimo, frente a la violencia generalizada, la reyerta interpartidaria donde quedan atrapadas y cuyos mensajes en radio y televisión, apenas son la mitad de los que se hacen de los hombres.

Algunos casos, sólo de los últimos tres días, se relatan en esta información, ya que la dimensión de lo que ocurra, apenas comienza a tener rostro. Incluso han tenido que denunciar a periodistas y medios, por lo que consideran noticias falsas.

Lee: Van 81 candidatos que incumplen la Ley 3 de 3 contra la violencia

Este es el caso de Michelle Núñez, candidata de Morena a la alcaldía de Valle de Bravo, en el Estado de México, quien hizo una denuncia por violencia política de género contra los periodistas Raymundo Riva Palacio y Leonardo Kourchenko quienes revelaron que fue retenida y obligada a renunciar por grupos del crimen organizado. Afirmó la candidata que esa revelación puso en peligro su vida y la integridad de su familia. Pero los hechos no fueron desmentidos.

Este fin de semana "vandalizaron" la casa de campaña de la candidata Lily Leal, en Torreón, Coahuila; Miriam Cano fue eliminada de las listas por no demostrar que es indígena Kumai, en Baja California; la candidata al gobierno de Campeche, la morenista Layla Sansores fue acusada de invertir en su campaña 120 millones de pesos, superando cualquier gasto legal y transparente; dos candidatas locales, una en el Estado de México y otra Chiapas se retiraron de la contienda por amenazas de muerte o presiones de grupos políticos.

Dos candidatas, una en Cintalapa, Guerrero y otra en Oaxaca, fueron retenidas –secuestradas temporalmente- por sus comunidades, donde pretendían reelegirse, y los y las pobladoras no las quieren porque antes, en su desempeño "no cumplieron con sus promesas de campaña".

Todo ello supone una sobrecarga de trabajo las fiscalías especializadas para la atención de delitos electorales. En Torreón, la candidata a la alcaldía por el Partido Verde Ecologista denunció que su casa de campaña fue vandalizada en la madrugada del domingo. Así el edificio y vehículos que se encontraban resguardados resultaron con ventanas rotas. "Este tipo de hechos no nos ayudan en nada y puede crear un ambiente duro (en vísperas de la jornada electoral)", señaló la candidata. Los comentarios periodísticos señalan "los hechos llaman la atención, pues la candidata del verde no está en la lista de los punteros y más bien aparece muy, muy rezagada en las últimas posiciones", sin ahondar en las circunstancias.

Lee: Elecciones 2021, van 22 sancionados por violencia política de género

La tensión electoral se ha tensado

Son 35 mujeres las que buscan alguna de las 15 gubernaturas a renovarse; más de 5 mil buscan una silla en las 500 diputaciones federales que están por elegirse y otras 10 mil, encabezan las listas para ocupar algunas de las mil 63 diputaciones locales. Pero algunos hechos preocupan por el tamaño de las agresiones a mujeres y hombres en busca de las mil 926 presidencias municipales, en 30 de las 32 entidades del país. Se presume que las mujeres compiten por más de 10 mil puestos y se calcula que están en campaña cerca de 70 mil candidatas. No obstante los representantes de los partidos políticos intentan colocarlas en lugares perdidos o en un lugar de las listas contrario a los acuerdos del Instituto Nacional Electoral.

Otros casos de sólo estos últimos tres días, conocidos por un examen de diarios, portales o comentarios en medios nacionales y locales.

El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California TJEBC retiró la candidatura de Miriam Cano Ella busca una diputación local de Morena, se retiró su candidatura por no garantizar el vínculo con la comunidad indígena Kumiai.

Esto es así porque en este proceso electoral, se aplican acciones afirmativas a favor de las comunidades consideradas como vulnerables, entre estos, jóvenes, discapacitados, de la comunidad LGBT+ (lésbico-gay-bisexual-transexual y más), así como en las comunidades indígenas.

La acción afirmativa que beneficia a las comunidades indígenas, ha causado controversia en los últimos días, ante el rechazo de las candidaturas por parte de personas que se autoadscriben como integrantes de estas comunidades. Es el caso de Miriam Cano, denunciada por Vanesa Cruz León. Su asunto está en manos de la magistrada Elba Regina Jiménez Castillo.

Layla Sansores, candidata al gobierno de Campeche

La candidata morenista al gobierno de Campeche, Layla Sansores, hace días vive una campaña sobre supuestos malos manejos. Este domingo medios locales informaron que la campaña en esa entidad cuesta más de 120 millones de pesos. La mayor cantidad, dicen la ocupó Sansores. Al mismo tiempo la candidata a la alcaldía de Álvaro Obregón, en la ciudad de México, Lía Limón, asegura que en esa alcaldía, que gobernó Sansores, hay varios desfalcos.

Erika Cortés, ex candidata a la alcaldía de Cuichapa, Veracruz

Según el portal periodistas digitales se informó que por amenazas de muerte renunció la candidata del PT a la alcaldía de Cuichapa, Veracruz. Narra que la noche de este domingo la candidata a través de sus redes sociales anunció su renuncia luego de haber sido amenazada de muerte.

En un vídeo difundido en su fan page, menciona que a tres días de haber iniciado campaña, el sábado recibió "amenazas anónimas, que ponen en riesgo la integridad física y moral de mí y de mi familia", lo que la obliga a dejar este proyecto, que al ser encabezado por una mujer lo han querido silenciar, al ver incrementado del apoyo logrado en poco tiempo.

La candidata responsabilizó a quienes se ocultan en el perfil de Facebook de nombre "El Vigilante Cuichapa Omealca" de cualquiera cosa que le pase a ella y su familia, ya que en las últimas publicaciones de esta página, hizo alusión en un comentario sobre las amenazas de las que fue objeto.

La candidata mencionó que en numerosas ocasiones también fue víctima de violencia política por razón de género, y agradeció a todo su equipo que la acompañó y dio el respaldo, así como a las personas que le manifestaron su apoyo.

Lee: 7 claves para reconocer cuando hay violencia política de género

Celia Maya, candidata al gobierno de Querétaro

La candidata morenista al gobierno de Querétaro, sufrió un, Celia Maya, denunció un ataque a su comitiva, durante un acto que realizaba la tarde del domingo en la comunidad de La Llave, en San Juan del Río, acompañada de la candidata a alcaldesa de ese municipio, Rosy Sinecio. La ex magistrada denunció la que cuatro integrantes de su equipo resultaron "gravemente lesionados". Lo hizo en un video difundido por su equipo. Según el portal Plaza de Armas, en ese video, se aprecia que mientras hablaba la abanderada sanjuanense, comienzan a dispersarse los asistentes y hay un breve choque entre sujetos no identificados y miembros de Morena.

Alejandra Aranda Nieto, candidata para la alcaldía de Cintalapa, Chiapas

En tres días la secuestraron y la liberaron. Se trata de Alejandra Aranda Nieto, candidata del Partido Chiapas Unido, para la alcaldía de Cintalapa, Chiapas. El relato del Diario de Chiapas señala que fue retenida por varias horas. Y fue liberada luego de mediar con un grupo de pobladores de la comunidad Canaan, del municipio de Cintalapa. Fue una comisión enviada por las secretarías de Gobernación (Segob) y General de Gobierno (SGG). Al enterarse de los hechos, los representantes de ambas instancias gubernamentales, acompañados de personal del ayuntamiento de ese municipio, acudieron a la comunidad en mención para establecer contacto y dialogar con las personas que mantenían retenida a la candidata y a integrantes de su equipo de trabajo.

Michelle Núñez, candidata por la la alcaldía de Valle de Bravo

El caso de Michelle Núñez Ponce es más complicado. Ella ha denunciado a dos periodistas por haber difundido que fue obligada a renunciar a su candidatura por la alcaldía de Valle de Bravo. Asunto que fue corroborado por varios medios luego que lo hizo público el periodista Raymundo Riva Palacio, autor de la columna Estrictamente Personal.

Esa historia refirió que el crimen organizado habría forzado a dejar la plaza libre a la candidata de la coalición PAN- PRI- PRD, y abandonar su campaña, por lo que ella considera la están difamando y atacando. La aspirante morenista, aseguró que le atacan sin sustento y eso le daña al implicarla en una situación de la que ella ha estado completamente alejada, en una campaña transparente, sin violencia y sin descalificaciones. Consideró que sus adversarios al verse en desventaja en las encuestas, han emprendido una campaña negra en su contra, por lo que pide al Instituto Electoral garantías para una elección limpia, libre de violencia y guerra sucia.

Además dijo tajante que no tiene ningún vínculo con la delincuencia organizada y a través de su desempeño como médica ha logrado gran cercanía con el pueblo por lo que "es injusto" dijo, que se le involucre en estos temas a partir de una guerra sucia del "PRIAN"; asimismo pidió que sea el Alcalde de Valle de Bravo y el Gobernador mexiquense quienes respondan por las condiciones de seguridad en el Municipio y en el Estado.

Además de esa denuncia, la aspirante vallesana envió a las Directivas de los Periódicos El Financiero y El país sendas cartas reclamando su derecho de réplica ante las publicaciones que señala como causantes de daños y riesgos para su persona y su familia, deslindándose de todo lo que se insinúa sobre ella en columnas periodísticas de dichos medios, afirmando reiteradamente que son dichos infundados.

Cerca de 30 denuncias de violencia de género en el Estado de México

Las noticias de varios medios locales del Estado de México informaron que hasta el 5 de mayo, el Instituto Electoral del Estado (IEEM) había recibido 28 denuncias por violencia política en razón de género, contra mujeres, en distintos municipios. Comentan que a esa cifra se sumarán las que se hayan interpuesto en los últimos días y la presentada por la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Valle de Bravo, Michelle Núñez Ponce.

Denuncias individuales en 10 entidades conocidas el fin de semana

En Nayarit Gerladine Ponce no fue a un debate a acusa violencia política. A un día del debate, la candidata de Juntos Haremos Historia en Nayarit señaló que no existen las condiciones mínimas de civilidad y respeto para llevar acabo el ejercicio democrático, a la vez que acusa ser víctima de violencia política. La candidata de la coalición de Juntos Haremos Historia en Nayarit a la Presidencia Municipal de Tepic, reiteró que no participará en el próximo debate convocado por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN). Reportó el medio Meridiano.

La candidata Silvia Janeth Vázquez Navarro, por una diputación federal en San Luis Potosí, se quejó de que apenas el 19 de mayo pasado y después de 45 días del inicio de su campaña, para recabar apoyo ciudadano, recibió material publicitario, considerando una falta de su partido político, el Partido Comunista Mexicano.

Julieta Castillo abandonó su domicilio en Ciudad Juárez, para salvaguardar su vida. La candidata del Partido Encuentro Solidario, decidió abandonar su vivienda y resguardarse en otro lugar, tras las amenazas de muerte que recibió el pasado viernes, cuando desconocidos le dejaron un maniquí "encobijado" con una cartulina que decía textualmente, a ella y su hermano José Luis Castillo, padre de la jovencita desaparecida, Esmeralda Castillo, les exigían dejar de pedir justicia por los casos de feminicidios y de mujeres ausentes, de lo contrario atentaría contra sus vidas. Para la mañana del domingo, Julieta, quien busca la diputación local por el Distrito 04, ya había huido.

SemMéxico corroboró estas informaciones, en otros medios o directamente en los partidos políticos aludidos.

*Sara Lovera es fundadora de SemMéxico

@SaraLoveraLpez