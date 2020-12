Admítelo: ¡Extrañas a tu esposa o esposo del trabajo!

¿Qué ha pasado con tu compañera o compañero de trabajo con quien salías a comer o ibas a desahogarte cuando te sentías presionado? ¿Es decir qué ha pasado con tu "cónyuge laboral"? Estas relaciones platónicas de la oficina han pasado de ir al cafecito a la comunicación por WhatsApp, afirman psicólogas.

El término "cónyuge laboral o esposo laboral" parece escandaloso y nuevo, en realidad ya lleva dos años hablándose de él, al menos en Google. Este concepto hace referencia a una pareja importante pero platónica con quien te comprometes y complementas en la oficina, señala la BBC.

En entrevista con la psicoanalista Norma Escamilla, estas relaciones platónicas en el entorno laboral pueden saltar a ser relaciones extramaritales en algunas ocasiones, aunque no siempre, asegura. "Por naturaleza el ser humano siempre busca cómo relacionarse y hacerse el trabajo más llevadero, y al ser en un entorno de trabajo, estas relaciones se manejan en un entorno seguro que muchas veces no pasan de ahí, una relación de trabajo que puede ser un amor platónico", comenta.

Este gusto por compartir con el compañero o compañera de trabajo parte de la alegría y sincronicidad que existe en la relación, proviene de tener un objetivo en común o lidiar con desafíos compartidos como tener que enfrentar a un jefe difícil, desarrollar un proyecto, completar una base de datos, "soportar" al compañero de a lado, son algunos ejemplos. Antes de la la pandemia, esta posibilidad de voltear o ir a su lugar alimentaba la relación, además de que no se necesitaba de mucha planificación para convivir.

¿Ya identificaste quién es tu esposo o esposa del trabajo?

En la red hay una lista para identificar si esa persona es o no tu esposa o esposo del trabajo. Incluso, esta relación puede ser entre personas del mismo sexo. No necesita ser heteronormada, o sea que debe ser un hombre y mujer, y tampoco monógama, señala un artículo del The Washington Post. Puedes tener varias parejas laborales, vemos algunos puntos para que puedas identificar si tienen un relación "conyugal" en el trabajo:

1. Están juntos mucho tiempo: Buscan espacios para convivir, salen a comer juntos y si no se ven, son los primeros en preguntar "¿dónde estás?".

2. Pasan tiempo fuera de la oficina: Se acompañan el camino de regreso, salen a comparar el regalo del intercambio juntos...

3. Tienen confianza plena: es decir, "chismean juntos", se tienen confianza y comparten aquello que les interesa o inquieta. Además, es a la primera persona a la que recurres cuando necesitas algo.

4. Hay una relación fuera del trabajo: después del horario laboral, siguen en comunicación

5. Mejor equipo de trabajo: Suelen tener ideas propositivas y hacen buena mancuerna para desarrollar proyectos.

Existen diversos tabúes respecto a tener amigos dentro del entorno laboral. Sin embargo, Shasta Nelson, autora del libro El negocio de la amistad señala que tener amistadas sólidas dentro del trabajo es benéfico para nuestra productividad y estancia.

En su libro desarrolla el planteamiento sobre los dramas que se pueden desencadenar si existen amistades en el trabajo. Sin embargo, ella plantea que estos problemas no son causa de las relaciones cercanas si no de la falta de la madurez de las personas.

"Podríamos estar en contra de las amistades y no tener amigos, pero eso no nos protege de los celos, los chismes, el drama o el sentimiento de exclusión. Nuestro jefe puede no tener amigos y aún así no se detendrán las sospechas de favoritismo. Una cosa está clara: estar en contra de la amistad no nos protege de nuestros lugares de trabajo ni de nuestra lista de miedos", relata en su libro.

¿Ahora con la pandemia?

Cuando la pandemia por coronavirus nos envío a trabajar en casa, los esposos de trabajo llegaron a volverse locos, relata The Washington Post, como fue el caso de Loy de 31 años y Moruzi de 32, un par de amigos científicos de la Universidad de Emory en Atlanta, Estados Unidos.

Loy y Morozumi se han fusionado mentalmente con tanta eficacia que, antes del covid-19, relatan: "estábamos en una oficina y cuando un profesor decía algo y sabíamos si era autoritario o incorrecto o problemático o correcto. Yo lo miraba y él me miraba a mí, y ambos comenzábamos a reír", dice Loy. Morozumi comenta que Loy es "una de las personas más divertidas que he conocido".

Ahora este jugueteo y risas se han pasado a WhatsApp. Ahora que ese tipo de reuniones se llevan a cabo a través de Zoom, Loy dice que hace todo lo posible para enviarle un mensaje de texto a Morozumi con "cosas realmente divertidas" para que se esfuerce por mantener la cara seria. "Verlo retorcerse me da mucha alegría", dice Loy. Recientemente, estaban en una conferencia virtual, sobre el calamar bobtail, y cuando el orador puso una imagen del calamar bebé, Loy y Morozumi escribieron simultáneamente en un chat grupal: "Dios mío".

Para Escamilla no es que las redes sociales hayan cambiado la forma de relacionarnos, el punto está en que son los seres humanos quienes están en búsqueda creativa para sobrevivir, buscan formas para mantenerse conectados. Por eso se buscan formas de seguir en comunicación como organizar baby showers por Zoom, serenatas, cenas incluso fiestas.

"En caso de que se haya dado una relación dentro del trabajo, las personas seguirán en búsqueda para interactuar", señala la psicoanalista.

Antes de la pandemia, no era raro ver a una esposa o un esposo que trabajaba "más de lo que veíamos a nuestros cónyuges reales", dice la experta en amistad Shasta Nelson, autora de " El negocio de la amistad ". "Podíamos saber más sobre lo que estaba pasando en su vida que con nuestros amigos reales".

Debido al covid, 42% de la fuerza laboral en Estados Unidos está trabajando desde casa, ¿cómo se mantienen cerca estos mejores amigos profesionales? ¿Y qué podría pasar con esas relaciones si una oficina tarda en llenarse de nuevo, nunca lo hace?

Hilla Dotan, profesora de la Escuela de Administración Coller de la Universidad de Tel Aviv, dice que cuando las empresas se vuelven completamente virtuales, corren el riesgo de perder trabajadores porque el pegamento social de una organización puede debilitarse. "Intentar crear esas interacciones sociales creo que se está volviendo aún más crítico", dice Dotan, señalando que las reuniones de Zoom deberían dejar espacio para algunos de los trabajadores sociales informales que normalmente harían junto al enfriador de agua o durante las carreras de café.

"Pregúntales a tus compañeros de trabajo si están bien y cómo les va, es favorable para la relación laboral. No tengan miedo de ofrecer información sobre usted también, siempre que sea apropiado ", sugiere.

¿Y tú, ya le escribiste a tu esposa o esposo de trabajo para ver cómo está?