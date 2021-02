Admite Segob aumento de violencia contra la mujer en cuarentena

“La nueva normalidad será feminista o no será una nueva normalidad”, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Codero, durante su participación en el conservatorio virtual “Derechos humanos de las mujeres: retos ante el Covid 19”.

En el evento participan también como ponentes invitadas la alta comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; y Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).

La funcionaria federal expuso que durante la pandemia y el auto confinamiento la mujer ha jugado un doble rol: el trabajo profesional y las labores domésticas.

“Las mujeres en esta pandemia han sido mucho más propensas a perder su empleo o a recibir salarios menores, incluso tener que trabajar sin salario alguno porque les ha pegado el tema económico de forma verdaderamente fuerte”.

Y agregó que “está el aumento de la violencia doméstica de las que han sido víctimas las mujeres y las niñas durante este periodo de confinamiento. Las vivencias han sido diferentes y aunque tal vez no podamos ver las consecuencias de manera inmediata, pueden ser mucho más desfavorables en el mediano y largo plazos”.

Sánchez Cordero aseguró que el tema es anterior a la pandemia pero que la emergencia sanitaria lo agravó. Por lo que propuso que “durante esta nueva normalidad debe saldarse a través de la obtención de mejores resultados. La nueva normalidad no será nueva si continuamos reproduciendo un sistema de roles de género y de violencia machista. Es por ello que sostengo que el reto principal para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres frente al covid-19 es, en esencia, el mismo que teníamos antes, el de hacer tangibles estos derechos y justiciables”, señaló.

“Estamos aprovechando este momento para hacer un llamado para que el Estado Constitucional y democrático de derecho deje de ser únicamente una estructura formal, en permanente construcción, para ser un Estado que escuche y empodere, incluya y dote a las mujeres de las herramientas para hacer justiciables sus derechos”.

Pese a que el tema es parte de la agenda de género que promueve la 4T, las reacciones a la funcionaria no se hicieron esperar. En la red social Twitter recibió comentarios como “no bueno, para construir frases pegadoras se pinta sola ¿Y la realidad qué?”, respondió @JoseMar02944457. Mientras que @MrDaveOrtiz opinó “Ojalá no les enseñe los comerciales (horrendos y refritos) que hace poco salieron para disminuir los casos de violencia intrafamiliar, ojalá tampoco les haya presentado las cifras de feminicidios que no se detienen”.

Por su parte, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Mónica Fernández, expuso en su participación que "la pandemia no solamente ha sido desafortunada por sus costos humanos, económicos y sociales... nos vino a confirmar que las mujeres seguimos siendo una población vulnerable, que enfrenta desventajas en escenarios extraordinarios y ordinarios".

"Antes de la irrupción de la pandemia, el problema de la violencia y la discriminación de las mujeres, estaba en el centro del debate y de la agenda política, no sólo en México, sino en varias partes del mundo".

Por eso, dijo, "la pandemia no puede ser un pretexto para aplazar nuestros compromisos de la igualdad de género... Al contrario, nos convoca a redoblar esfuerzos hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva; una meta prevista en la Agenda 2030 y ordenada por el derecho internacional de los derechos humanos".

