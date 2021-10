¿Adiós al reggaetón? 10 canciones machistas que escuchaste sin culpa

El día de ayer se determinó que dejaría de escucharse reggaetón y banda en los bares, discotecas y antros de Cuernavaca, Morelos; con el objetivo de que dejen de ingresar clientes armados o violentos que son los principales seguidores de estos géneros musicales, pero ¿realmente sólo hay letras violentas en este tipo de música? ¿Esta medida es realmente útil para reducir la violencia hacia las mujeres en estos espacios?

La realidad es que el machismo, la misoginia y la apología a la violencia hacia las mujeres siempre ha estado presente en la música y no es exclusiva del reggaetón, por esa razón hoy te traemos 10 canciones que no pertenecen a ninguno de estos géneros y que son igual o incluso, más violentas.

1. "Ponerte en cuatro" - Los Amigos Invisibles

Esta canción es una de las más populares del grupo, principalmente porque está llena de doble sentido. Sin embargo, esta canción también hace apología al feminicidio. Quizá no te habías dado cuenta, pero aquí lo tienes.

"Pero, ojo, ten mucho cuidado

Yo no quiero verte con otro al lado

Si te descubro en alguna movida, yo no lo pienso

Te quito la vida y te mato

Y no me arrepiento, te diré "mira, como lo siento"

Buscarme mujer no será complicado

Y mucho menos si tengo a mi lado a mis panas que son infalibles"

No sólo eso, también encontramos que el pacto patriarcal es parte de la violencia hacia las mujeres.

2. "Every Breath you take" – The Police

Sigamos con una de las canciones que seguro cantaste en el auto mientras escuchabas la radio. Este éxito de The Police habla de un hombre que acosa a su ex pareja, normalizando la violencia machista. Lee la letra:

"Cada vez que respires

Cada movimiento que hagas

Cada atadura que rompas

Cada paso que des

Estaré observándote"

No sólo eso, unos versos después le pregunta "Oh ¿No puedes ver que me perteneces?". Relaciones posesivas en una canción

3. Ingrata - Café Tacuba

Esta es una que todos conocemos, principalmente porque la banda mexicana decidió dejar de tocarla por su clara apología al feminicidio.

"Ingrata, aunque quieras tú dejarme

Los recuerdos de esos días, de las noches tan oscuras

Tú jamás podrás borrarte

Por eso ahora tendré que obsequiarte

Un par de balazos pa' que te duela

Y aunque estoy triste por ya no tenerte

Voy a estar contigo en tu funeral"

4. "Buenos días amor" - José José

Sí, ya llegamos a José José. No hay justificación para seguir creyendo que el machismo y la misoginia están bien, ni siquiera cuando estaba normalizada hace décadas. "Buenos días amor" habla claramente de un hombre que ejerció violencia sexual contra su pareja, de manera específica, violación.

"Me perdí en tu vientre cuando aún dormías

La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día

Encerré un beso en tus labios, por si acaso, me reñías

Y cubrí tu cuerpo, pues, el alba nos veía"

5. "La media vuelta" - Luis Miguel

Esta canción es de José Alfredo Jiménez pero es conocida por la interpretación de Luis Miguel. Es un claro ejemplo de una relación posesiva, donde el hombre deja en claro que tiene el control y puede hacer lo que le plazca, además se cosifica a la mujer al considerarla un objeto que se posee.

"Te vas porque yo quiero que te vayas.

A la hora que yo quiera te detengo.

Yo sé que mi cariño te hace falta.

Porque quieras o no, yo soy tu dueño"

6. "Eres mía" - Romeo Santos

Otra canción que hace apología a la violencia sexual, en esta ocasión escuchamos como la amenaza con entrar a su habitación y "hacerla suya", además la revictimiza dejándole en claro que ella ya lo sabía. Ojo ahí.

"No te asombres

Si una noche

Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía

Bien conoces

Mis errores

El egoísmo de ser dueño de tu vida

Eres mía, mía, mía

No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías"

7. "Vení Raquel" - Los Auténticos Decadentes

Esta canción habla del acoso sexual que realizan un grupo de hombres a una mujer en un bar, todos se acercan, la acorralan y comienzan a sugerirle que tengan un encuentro sexual con ellos.

"Fui hasta el café, busqué a mis amigos

Y la encaramos en barra

Vení Raquel, vení con los muchachos

Vení Raquel, te vas a divertir

Vení Raquel, vení no tengas miedo

Vení Raquel, que vas a ser feliz"

8. "Hey Joe" - Jimi Hendrix

Una de las leyendas del rock nos dejó una de las canciones más machistas de la música. "Hey Joe" se trata de una conversación entre dos hombres tras el feminicidio de una mujer. Nada justifica la violencia.

"Sí, voy a bajar a disparar a mi mujer

Sabes que la atrapé lidiando con otro hombre

Y eso no está muy bien"

9. "Run For Your Life"- The Beatles

Una de las bandas más prestigiosas de la historia tiene una canción donde realizan apología al feminicidio. ¿La canción tiene más de cinco décadas? Sí, ¿eso la justifica? Por supuesto que no.

"Preferiría verte muerta, niña, que estar con otro hombre

Será mejor que mantengas la cabeza, niña, o no sabré dónde estoy"

10. "No soy una de esas" - Alejandro Sanz / Jesse & Joy

Dejamos esta al final por que es una discusión entre un hombre y una mujer, él la acosa para convencerla de tener un encuentro sexual, incluso le deja en claro que quizá es muy tarde para echarse atrás.

"Ay, ay, mejor doy un paso atrás

A lo mejor es muy tarde para echarte atrás

Ay, ay, aunque me interesa no soy una de esas

Que tan fácilmente se deja enredar"