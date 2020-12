Adela Navarro, una líder en el periodismo de investigación: Reuters

Adela Navarro, directora del Semanario Zeta, fue reconocida por el Instituto Reuters como un ejemplo de liderazgo femenino. Además, el informe destacó que su labor dentro del diario ha sido apostar por el periodismo de investigación que conlleva un riesgo personal.

En el informe Mujeres y Noticias (Women and News: An Overview of Audience Behaviour in 11 Countries) publicado por el Instituto Reuters en colaboración con la Universidad de Oxford señaló que aún son bajos los números de mujeres dentro de los puestos directos en los medios. Sin embargo, hay varios ejemplo de líderes mujeres, entre ellas Adela Navarro.

Además, el Instituto Reuters y la Universidad de Oxford advierten sobre el peligro de ser un periodista en México. El asesinato de la periodista María Elena Ferral fue un recordatorio de la situación que viven los periodistas en México, sin distinción de género. Tanto hombres como mujeres que investigan el tema de narcotráfico y corrupción tienen el mismo riesgo.

Violencia contra periodistas no distingue género

La esencia del Semanario Zeta, la denuncia del narcotráfico y la corrupción, es la misma de la que está hecha la pluma de Adela Navarro. Ésta ha provocado que los directivos del medio reciban amenazas y ataques, a pesar de esto nunca han dudado en dejar su labor.

Pese a que en 1997 Juan Jesús Blancornelas fue víctima de un atentado, el fundador murió a causa una enfermedad; y en 1988 "El Gato" Félix Miranda, cofundador del Semanario, fue asesinado por su labor periodística ya que criticaba constantemente al gobierno local, a cargo del PRI. El Semanario sigue ejerciendo periodismo de investigación.

Las amenazas contra los periodistas no distinguen género, son para hombres y mujeres. "En el tema del narcotráfico y el crimen organizado es igual, cuando Jesús Blancornelas dirigía Zeta y el encabezaba las investigaciones periodísticas de corrupción e impunidad y los cárteles, él era quien recibía las amenazas, cuando él se sale y entro yo, a la que amenazan es a mí (...)", dice Navarro, en una entrevista con La Cadera de Eva.