Adela Navarro: decidí ser periodista para luchar por la justicia

Adela Navarro, directora del Semanario Zeta, no sabía si ser abogada o periodista. Ella quería luchar contra la injusticia que se vive en México y darle voz a quienes no la tienen, descartó el derecho porque no quiso pertenecer a un sector que tenía mala fama y optó por el camino de los medios, porque ahí pudo combinar sus dos grandes pasiones: la escritura y la justicia.

El momento que marcó la vida profesional de Adela fue la carta de un lector, un indígena de Oaxaca que fue encarcelado por transportar piezas históricas. Él no sabía el valor de estos objetos, creía que eran piezas de yeso. Al recibir la carta, Navarro decidió hacer una historia que fue publicada en el Semanario Zeta.

El reportaje provocó que abogados se ofrecieran pro bono a ayudar al indígena. Adela iba cada semana a la cárcel a revisar el caso del oaxaqueño. Un día, la recepcionista le avisó que la buscaba, ella pensó que era vía telefónica y no, el indígena fue a la redacción a darle las gracias. "Lo habían liberado", dice Adela con un dejo de nostalgia y alegría.

En entrevista para La Cadera de Eva, Adela Navarro habla sobre lo que es ser mujer, periodista y cubrir temas de narcotráfico, tres aristas que si las juntamos nos dan una combinación interesante. Sin embargo, la pasión por el periodismo, y el apoyo que tuvo por el fundador del Semanario Zeta, Jesus Blancornelas, no permitieron que Adela se sintiera discriminada dentro de un mundo que ha sido dominado por hombres. Incluso, entre bromas, Adela comenta que dentro de la redacción se dice que viven "un matriarcado".

La brecha de género dentro del Semanario en cuanto a puestos directivos no está presente. Las posiciones de mando son ocupadas por mujeres que muchas de ellas fueron contratadas por Blancornelas. Lo que nos deja ver que un ambiente de equidad evita que esté presente la discriminación y la violencia laboral.

Aunque reconoce que las compañeras periodistas, de otras redacciones, son víctimas de estas violencias como acosos, diferencia de sueldos y discriminación. Adela comparte que ha sido víctima de violencia de género en el exterior por los funcionarios más no por sus colegas.

Violencia contra periodistas no distingue género

La esencia del Semanario Zeta, la denuncia del narcotráfico y la corrupción, es la misma de la que está hecha la pluma de Adela Navarro. Ésta ha provocado que los directivos del medio reciban amenazas y ataques, a pesar de esto nunca han dudado en dejar su labor.

Pese a que en 1997 Juan Jesús Blancornelas fue víctima de un atentado, el fundador murió a causa una enfermedad; y en 1988 "El Gato" Félix Miranda, cofundador del Semanario, fue asesinado por su labor periodística ya que criticaba constantemente al gobierno local, a cargo del PRI. El Semanario sigue ejerciendo periodismo de investigación.

Las amenazas contra los periodistas no distinguen género, son para hombres y mujeres. "En el tema del narcotráfico y el crimen organizado es igual, cuando Jesús Blancornelas dirigía Zeta y el encabezaba las investigaciones periodísticas de corrupción e impunidad y los cárteles, él era quien recibía las amenazas, cuando él se sale y entro yo, a la que amenazan es a mí (...)", dice Navarro.

"Los periodistas estamos revelando información que les ha costado (a los funcionarios corruptos y narcotraficantes) mucho dinero mantener en el anonimato, en la impunidad, a través de la corrupción de corporaciones policíacas, del poder judicial, del poder de la administración pública", dice Adela.

Morena también utiliza prácticas machistas contra las periodistas

Navarro comparte que durante los 30 años de su experiencia como periodista en el Semanario Zeta nunca se sintió agredida por su condición de mujer, sino hasta 2014 con la administración panista de Francisco Guerra de la Madrid, desde el primer día de gobierno hubo actos de corrupción. Desde ese momento, Zeta comenzó a denunciarlos. En ataque, el gobierno de Guerra inició campañas de calumnias contra Adela.

"Antes nunca me había sentido violentada por ser mujer", comenta la directora del Semanario.

Los ataques regresaron con el nuevo gobierno de Javier Bonilla, Adela Navarro fue atacada por el secretario General de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, con comentarios misóginos que atentaron contra la libertad de expresión de la periodista y el Semanario Zeta.

Las agresiones contras las periodistas están orientadas a publicar su vida privada o difundir contenidos íntimos, las amenazas son expresadas mediante connotaciones sexuales, documentó Yennué Zárate, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En entrevista para La Cadera de Eva, Adela Navarro comparte que "el nuevo gobierno de Morena también utiliza las mismas prácticas misóginas de ataques de periodismo de investigación hacia el Semanario Zeta, por los mismos motivos, porque estamos evidenciado la corrupción que hay en este muy joven gobierno".

La directora del semanario Zeta sostiene que los periodistas incomodan porque revelan los nombres de quienes están traficando, quiénes están coludidos, por donde se está operando, qué están haciendo y lo que se busca es sacar de la ecuación al comunicador, no al funcionario.

Tenemos que ir hacia la cultura de la denuncia en nuestro entorno laboral y personal

Para Navarro, la solución contra las amenazas a la libertad de expresión está en la denuncia, no debe intimidar lo que se diga después, si hay denuncia, habrá un cambio. Además, hay diversas organizaciones nacionales e internacionales que apoyan estos actos de impunidad como Artículo 19, Reporteros sin Fronteras, la Sociedad Internacional del Periodismo (SIP), entre otras.

De acuerdo a una encuesta realizada por Periodistas Unidas Mexicanas (PUM), solo 18% de las mujeres periodistas que han sido acosadas han denunciado porque temen ser despedidas de sus empleos o a que tomen represalias en contra de ellas.

"Es que tenemos que ir a esa cultura de la denuncia, por muchos años era otro contexto, otro ambiente, las mujeres tenían un papel secundario porque estaban bajo amenaza, no puedes denunciar porque la que se ve mal vulnerable eres tú, porque se verá lo que hiciste entre comillas, a lo que te expusiste entre comillas, el culpable eres tú, la culpable no soy yo, tenemos que caminar hacia la denuncia y la exigencia del respeto en nuestro entorno laboral y en cualquier sentido hacia la mujer", exaspera Navarro.