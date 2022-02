Acusan de violencia política de género a Chumel Torres

La senadora Bertha Alicia Caraveo de Chihuahua acusó al comediante Chumel Torres por violencia política de género, dijo que lo denunciará ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El comunicador y comediante José Manuel Torres Morales, conocido como Chumel Torres, ha sido acusado por la senadora Bertha Alicia Caraveo, ya que se ha referido hacia ella con agresiones verbales en su programa de internet.

En conferencia de prensa, denuncié la terrible violencia política de género de la que fui víctima por parte de @ChumelTorres.



Después de escuchar a muchas compañeras que me apoyan, decidí que acudiré a las instancias correspondientes:



SI NOS TOCAN A UNA, RESPONDEMOS TODAS. pic.twitter.com/HnVq7BmOPB — Bertha Caraveo (@CaraveoBertha) February 23, 2022

En conferencia de prensa, la legisladora por el estado de Chihuahua afirmó que Chumel Torres la llamó "estúpida", "tarada", entre otros insultos con los que se expresó hacia ella.

"Este tipo de discursos, que parten desde el odio irracional a las mujeres, deben ser señalados y nunca solapados, pues los machistas no deben contar jamás con la comodidad de nuestro silencio".

"Hay que utilizar el derecho para defendernos, porque cuando tocan a una nos tocan a todas", aseveró la legisladora morenista.

La senadora Bertha Alicia Caraveo señaló que esta no es la primera vez que ha sido objeto de insultos bajos por su condición de mujer y por "hacer posicionamientos duros", ya desde la tribuna de la Cámara de Senadores, pues "basta recordar cuando el diputado panista Mario Mata se refirió también a mi persona con insultos crudos e inaceptables".

EN EL PROGRAMA DE CHUMEL

En una emisión de Chumel Torres transmitió un video donde salió la senadora Caraveo, donde expresaba su apoyo a José Ramón López Beltrán y su familia y dijo que era un honor estar con Obrador.

"Todo mi apoyo y solidaridad a José Ramón López Beltrán y su familia. Y también se los digo: fue, es y será un honor estar siempre con Obrador. Es un honor estar con Obrador", dijo la senadora.

Al comentar esas palabras, el comunicador comentó: "Esta estúpida, quise decir tarada, es Bertha Caraveo, de Chihuahua, me lleva la verga. Señora, tantito más arrastrada y babosa y le crece caparazón, mija. Poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el Presidente. Se supone que es de Chihuahua, mamacita. Yo soy de Chihuahua y tus pendejadas no me representan, usted no ama a México, ama a López Obrador. ¿Le puedo decir que se vaya a la verga o es muy fuerte? ¡Váyase a la verga!".