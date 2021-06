Acusan al PT de no apoyar candidaturas de mujeres (Foto: Tomada de internet)

Son al menos cuatro militantes del Partido del Trabajo (PT) en el Estado de México a quienes se les negó información, para registrarse como candidatas a un cargo público, entre ellas, está Amellali Caballero, quien aspiraba a ser diputada o regidora pero fue víctima de violencia política por su partido.

Amellali se había postulado para ser diputada local y regidora. Sin embargo, no recibió apoyo por parte del partido. Además, la cuestionaban sobre su pareja sentimental, poniendo esta situación como pretexto.

La activista y militante del PT acusa a Óscar González Yáñez, expresidente municipal de Metepec en el Estado de México y Diputado Federal, de tener un control político del partido, "se hace llamar el líder moral del mismo, jurídicamente el coordinador es Norberto Morales Poblete pero quien funge como el líder es Óscar", dice en entrevista para La Cadera de Eva, Amellali Caballero.

Óscar restringió los derechos políticos y electorales de Amellali, por el propio Norberto Morales Poblete es quien impone las actividades dentro del partido. Incluso no se llevó a cabo el Congreso municipal por decisión de Óscar, pese a que los estatutos del partido así o señalan.

"Óscar escondió información para poder registrarme, no darme acceso a los formatos para el registro. Yo tuve que conseguirlos por todos los medios con otros compañeros, ellos pidiendo que no dijeran que me pasaron la información, cuando es información pública", acusa Caballero.

Amellali se acercó a Alberto Anaya, líder del Partido del Trabajo, para pedirle apoyo por la violencia política que se estaba gestando en contra ella, "y fue totalmente omiso y permisivo de que se siguiera realizando", acusó Caballero.

"Hoy veo al candidato Óscar González caminar en las campañas, dice que se deben apoyar a las mujeres cuando violenta a las cercanas. Su cómplice es Trinidad Franco, a pesar de ser de Toluca está como candidata de Ecatepec, el hijo de esta señora como candidato en ese municipio", señaló la militante.

De las siete candidaturas competitivas en el Estado de México están en coalición, cinco son hombres y dos son mujeres, una de ellas es Trinidad, omitiendo así la paridad de género en las postulaciones.

ESTADO DE MÉXICO

La entidad mexiquense tiene el padrón y la lista nominal más grande del país con 12 millones 151 mil electores, que representan el 13 por ciento de los ciudadanos con posibilidad para votar.

De los cuales el 52 por ciento son mujeres y uno de cada tres son menores de 29 años, sin embargo, son los que menos ejercen el voto.

¿Qué se votará en el Estado de México?

125 presidencias municipales

45 diputaciones de mayoría relativa

30 diputaciones de representación proporcional

198 sindicaturas y mil 856 regidurías

Los 282 candidatos agredidos pertenecen a 31 entidades federativas y 205 municipios del país (8% del total), el 16% pertenecen al estado de Veracruz, con un total de 45 víctimas. Le siguen los estados de Guerrero (23), Oaxaca (20), Michoacán (20), Puebla (18), San Luís Potosí (15), Estado de México (14), Tabasco (14), Quintana Roo (12), Ciudad de México (11) y Guanajuato (10). Estas 11 entidades concentran el 72% de las 282 víctimas globales, de acuerdo con la encuesta Etellekt

La Cadera de Eva contacto a Óscar González Yáñez, hasta el momento no se ha obtenido su postura.