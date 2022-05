Acusan a antro "Layla Masaryk" desaparición de mujer; sin denuncias, Fiscalía

Denuncia desaparición en Layla Masaryk; Fiscalía señala que no hay denuncias

En la cuenta de Instagram femx.fm se denunció la desaparición de un chica, en Layla Masaryk, un centro nocturno ubicado en la colonia Polanco en la Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que no se tienen denuncias.

En la publicación de Instagram, se denuncia que una joven venció la desaparición de su amiga en ese lugar.

"Ella narra que cuando e preguntar a la gente de la barra por su amiga, esto le contestaron: ´Le gustó al dueño y se la llevó, se las devuelven en una semana´".

No es la única denuncia que existe, se han registrado comentarios sobre el mismo modus operandi en redes sociales.

La Fiscalía de la CDMX publicó en su cuenta de Twitter: "Sobre lo que está circulando de #LaylaMasaryk, no tenemos denuncias de ninguna mujer ni familiar en agencias y fiscalías. Contundentemente les decimos que investigamos todos los delitos contra las mujeres sin impunidad".

DENUNCIAS

En 2020, 98.6% de los casos de abuso sexual no se denunciaron, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). La cifra aumentó en el siguiente año, en 2021 el 99.7% de los casos no se denunciaron o no derivaron en carpeta de investigación

Lo que representa, de acuerdo con México Evalúa, que los delitos sexuales que sufren las mujeres rara vez llegan al Ministerio Público.