Actriz de Orange is the New Black habla sobre su aborto

Laura Prepon, estrella de la serie de Netflix Orange is the New Black habló sobre su proceso de aborto

Laura Prepon, estrella de la serie de Netflix Orange is the New Black se posicionó en redes por la reciente eliminación de la sentencia Roe vs Wade que desde 1973 le otorgaba el derecho al aborto a todas las mujeres. Al respecto, Laura se mostró preocupada y relató su experiencia con este procedimiento.

Laura tuvo que someterse a un aborto luego de enterarse de que el feto no sobreviviría y que incluso su vida corría peligro si decidía continuar, lo que la llevó a interrumpir su embarazo.

Uno de los peores días de mi vida fue cuando tomé la decisión de interrumpir un embarazo en el segundo trimestre. La devastadora verdad es que descubrimos que el feto no sobreviviría hasta el término completo y que mi vida también estaba en riesgo, escribió Laura en Instagram.

Así mismo reconoció que cada mujer aborta por distintas razones y cada una de ellas son completamente válidas y declaró que espera que cada mujer pueda tener el derecho de decidir sobre sus cuerpos.

Pido por todas nosotras para que podamos recuperar el control sobre nuestros cuerpos, finalizó en su mensaje.

APVB