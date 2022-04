Actriz de Marvel acosada en redes por una escena LGBTQ

Con tan sólo 15 años, Xóchitl Gómez, hará su primera aparición como América Chávez en Multiverse of Madness. Los poderes del joven héroe no solo incluyen fuerza, velocidad y durabilidad sobrehumanas, sino también la capacidad de atravesar el Multiverso, un talento que demostrará ser una gran ventaja para Doctor Strange y su equipo.

Fuera del multiverso, Xóchitl Gómez es lesbiana y de origen latinoamericano, dos rasgos de carácter que se trasladarán a su interpretación de acción en vivo.

Desafortunadamente, debido a las restri cciones en los lanzamientos en ciertas regiones, el estatus LGBTQIA+ de Chávez y la mención de sus "dos mamás" ha llevado a que Multiverse of Madness sea prohibido tanto en Egipto como en Arabia Saudita .

Después de que Arabia Saudita le pidiera que eliminara la escena de 12 segundos que confirma su identidad LGBTQIA+ , Disney se negó y dejó que la película no se pudiera estrenar en la región. A raíz de esta acción, Xóchitl Gómez ahora se ha enfrentado al acoso de las redes sociales por la prohibición.

ACOSO CIBERNÉTICO Y DISCRIMINACIÓN

La actriz de 15 años ha sido bombardeada con ataques en su publicación más reciente de Instagram. El acoso completamente inaceptable se incrementó días después de que Marvel Studios confirmara que su personaje es parte de la comunidad LGBT.

Muchos han culpado personalmente a Gomez por la prohibición, y un comentarista la llamó "la razón por la que [ellos] no pueden ver la película [en el] cine". Otro llamó a la actriz a "salir del universo Marvel" y la acusó de "[destruir] Marvel [para] tantos países". En otros comentarios se instó a Dios a "privar [a ella] de la felicidad en [su] vida:" Además de los mensajes específicos de enojo, otros comentarios compartieron su odio general hacia la actriz con mensajes como "Te odio" y "Jódete".

Afortunadamente, la sección de comentarios de la publicación se ha inundado desde entonces con mensajes de apoyo de los fanáticos. En una selfie con subtítulos publicada en su historia de Instagram, Gómez agradeció a quienes enviaron los mensajes positivos y compartió cómo "le calienta el corazón".

VIOLENCIA NO SE DETIENE EN HOLLYWOOD

La violencia y la discriminación hacia Xóchitl Gómez es una demostración de una sociedad plagada de odio hacia las mujeres y la comunidad LGBT, y que debido a las leyes homofóbicas en la regiónde oriente se ha restringido el contenido que comienza a visibilizar a las mujeres lesbianas y latinoamericanas.

Gómez no es la primera estrella de Hollywood en sufrir odio en línea debido a su sexualidad o nacionalidad. Daisy Ridley abandonó las redes sociales en medio de abusos dirigidos contra ella por su héroe de la trilogía de la secuela de Star Wars, Rey. El acoso dirigido es particularmente desafortunado en el caso de Gómez, una actriz que no solo tiene 15 años, sino que también está en medio de su primer gran papel actoral de gran éxito con Multiverse of Madness .

