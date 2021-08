Actividades para reconectar con tu cuerpo y aumentar el autoestima

En ocasiones la vida es muy rápida como para prestarle atención a nuestra propia corporalidad, en su conjunto, el cuerpo es el sistema que permite a los seres humanos vivir y estar en el mundo. Más allá de las apreciaciones estéticas del cuerpo basadas en estereotipos de belleza, cada día son más las personas que buscan apreciar y reconectar con sus cuerpos.

Actualmente existen muchos movimientos sociales que invitan a apreciar el cuerpo y aumentar el autoestima, en ese contexto surge el movimiento Body Neutrality, que busca visibilizar la diversidad de cuerpos e impulsa la idea de aceptar y valorar el cuerpo sin poner especial atención en la apariencia física. El principal objetivo es crear una nueva percepción del cuerpo como algo neutro: ni bello, ni feo, solo un cuerpo.

LEE: La diferencia entre el Body Positive y el Body Neutrality

De esta forma, el Body Neutrality invita a valorar el cuerpo más allá de si es bello o no. En lugar de afirmar que todos los cuerpos son hermosos y por eso debes amarte, el Body Neutrality invita a amar tu cuerpo sin importar si lo encuentras bonito o no. Además, el Body Neutrality te invita a apreciar tu cuerpo por ser eso que te permite experimentar la vida, estar en el mundo.

Para lograr apreciar los cuerpos sin los filtros sociales impuestos con base en estereotipos de belleza hace falta un proceso de aceptación, autoconocimiento y reconexión con el cuerpo que nutra el autoestima. Por ello, te contamos sobre algunas actividades que puedes llevar a cabo para reconectar con tu cuerpo y elevar el autoestima:

1. Haz una lista de cosas que le agradeces a tu cuerpo

Es común que las personas se pasen la vida reprochando o criticando su propio cuerpo por cosas como no ser más delgadas, no ser más atractivas, entre muchos otros reproches. Lamentablemente dedicamos muy poco tiempo a agradecerle cosas a nuestro cuerpo, un buen comienzo es hacer una lista de aquellas cosas que le agradeces a tu cuerpo.

LEE: "Me niego a ser mi enemiga"

2. Dedícate palabras de amor frente al espejo

Frases como "hoy me veo muy fea" o el típico "yo no soy bonita" cuando te lanzan un cumplido, son expresiones que no ayudan a la autoestima. Recuerda que hablarle con cariño es parte fundamental de de cultivar el amor propio, así que puedes iniciar haciendo ejercicios frente al espejo, basta con ponerse frente a tu reflejo y hablarte con amor y compasión, incluso puedes lanzar algún cumplido y hablarte a ti misma sobre las cosas que más te gustan de tu propio cuerpo.

LEE: Hablemos de GordAfobia y el autocuidado

3. Mueve tu cuerpo

Las actividades físicas siempre son bienvenidas en el proceso de generar rutinas para el bienestar físico y emocional, hacer ejercicio ayuda a segregar hormonas que generan una sensación de felicidad y satisfacción.

Afortunadamente existen muchas actividades físicas para mover tu cuerpo y puedes escoger tu favorita. Desde el baile hasta los ejercicios en el gimnasio, puedes escoger cualquier actividad física que prefieras.

LEE: "Quiérete, cuídate", un manual de autoestima feminista

4. Meditar

La meditación funciona como un breve espacio en el que te dedicas a relajarte y conectar con tu cuerpo, además de conectar con el presente. No hace falta ser experto, en internet puedes encontrar videos de meditación guiada para principiantes.