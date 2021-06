Actividades feministas para este verano

Las vacaciones de verano, además de ser una oportunidad para descansar de la escuela o el trabajo, son una época perfecta para dedicarle tiempo a las cosas que amamos hacer o las cosas que queremos continuar aprendiendo.

El patriarcado no tiene vacaciones, y nuestros posicionamientos políticos tampoco, por ello, continuar aprendiendo sobre feminsimo y viviendo a través de la resistencia feminista es algo que se lleva acabo incluso en periodo vacacional.

¿Aún no tienes planes para estas vacaciones? No te preocupes, aquí te damos algunas ideas para tener unas vacaciones de verano que asusten al patriarcado:

1. Escuela de Verano Feminista

Este año se llevará a cabo la sexta edición de la Escuela de Verano Feminista, organizada y llevada a cabo por la organización Las Constituyentes Feministas CDMX, la convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de junio y el proceso será completamente en línea.

Si deseas adquirir más información sobre los temas que atañen a las mujeres y el feminismo, la Escuela de Verano Feminista es para ti.

??Atención mujeres de Mx y AL

??Todas a registrarnos antes del 30 de junio a la 6ª Generación de la Escuela de Verano Feminista de @LasConstiMX

????https://t.co/4gCkkdYWL5

??10 sábados, de 10am a 12pm CDMX

??Modalidad Virtual ??Gratuito

? Iniciamos 3 de julio

??Cupo limitado pic.twitter.com/kgZsmDlQMd — Las Constituyentes Feministas (@LasConstiMX) June 13, 2021

2. Inscríbete a un taller feminista

La pandemia provocó que diversos proyectos culturales se organizaran a través de internet, lo que facilitó el acceso a estos eventos para muchas mujeres, entre ellos, los talleres feministas oneline.

Talleres feministas puedes encontrar sobre diversos temas y a diferentes precios, algunos incluso son gratuitos. Desde clases de baile, hasta talleres de escritura creativa con perspectiva de género, lo importante es que encuentres alguna actividad que llame tu atención. En Tallercitas Feministas hay muchas opciones, a precios accesibles.

3. Organiza conversatorios con tus amigas

A todas nos gusta juntarnos a platicar y criticar el patriarcado con nuestras amigas, ¿por qué no hacerlo más frecuente en vacaciones? Escuchar a otras mujeres nos ayuda a identificar las opresiones colectivas que se colocan en nosotras por el simple hecho de ser mujeres, saber que no somos las únicas y que no estamos solas también es una forma de autocuidado, creando redes de apoyo feministas.

4. Arma un cineclub feminista

Si eres amante del cine, puedes organizar o unirte a algún cineclub feminista. No necesitas salir de casa, armate un Netflix Party con tus hermanas de lucha y pasen un rato agradable viendo y discutiendo películas.

5. Aprovecha para leer esos libros que compraste pero que no habías tenido tiempo de leer

Una excelente forma de acercarse a la teoríafeminista es a través de la lectura, si por alguna razón ya tenías los libros feministas que querías leer pero te faltaba tiempo, las vacaciones de verano son el momento que estabas esperando.

6. Escucha podcast o conferencias

También puedes aprovechar el tiempo libre para escuchar podcast feministas o conferencias sobre el tema, no olvides darte una vuelta por El Podcast de Eva y los Facebook Live de La Cadera de Eva.

7. Simplemente descansa

La vida laboral y escolar puede llegar a ser abrumadora y desgastante, especialmente para aquellas mujeres cuya carga laboral nunca termina. Procurarte a ti misma también es un acto de amor propio, así que simplemente puedes tomarte los días de vacaciones para descansar y cultivar el amor propio.