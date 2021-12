Acceso al aborto legal en Estados Unidos en riesgo por jueces de la era Trump

El derecho de las mujeres a abortar de forma segura y legal está en riesgo en Mississippi. La Suprema Corte de Estados Unidos está preparando la ley Mississipi que prohíbe el aborto después de 15 semanas.

Esta decisión pone en riesgo el fallo histórico logrado en 1973 de Roe vs. Wade que legalizó el aborto en todo Estados Unidos y el de 1992 en Planned Parenthood vs. Casey, que lo ratificó, probablemente no se conocerá antes de junio.





De acuerdo con Los Angeles Times, la mayoría conservadora de la Corte parece inclinada a ratificar la ley de Mississippi que prohíbe el aborto pasadas las 15 semanas de embarazo, y a ir mucho más allá para revocar el derecho al aborto que rige en el país desde hace casi medio siglo.

Tras dos horas de argumentos, seis jueces conservadores, tres de ellos designados por el expresidente Donald Trump, indicaron que ratificarían la ley de Mississippi.

Insólito; la Suprema Corte de EUA parece encaminada -gracias al desequilibrio de los 6 jueces conservadores postulados por el GOP, y sobre todo los de Trump- a hacer algo que no suele suceder: la reversión y supresión de derechos de los cuales ya gozan las mujeres estadounidenses — Arturo Sarukhan (@Arturo_Sarukhan) December 2, 2021

El aborto se volvería ilegal o sujeto a severas restricciones en la mitad de los estados si se derogaran Roe y Casey, según el Instituto Guttmacher, un centro de investigaciones que apoya el derecho al aborto.