"Abuso sexual deja cicatrices para toda la vida": víctima de Manson

La actriz y cantante Evan Rachel decidió revelar el nombre de su abusador este lunes en su cuenta de Instagram.

"El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a prepararme cuando era un adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que le han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio ", escribió Wood en una publicación de Instagram .

Evan Rachel Wood tiene 33 años, fue nominada a un Globo de Oro en 2017 por su papel en "Westworld" y prestó su voz a la reina Iduna en "Frozen 2". Comenzó su carrera artística cuando era niña , recibió su primera nominación al Globo de Oro al principio de su carrera por su interpretación de una adolescente volátil en el drama de 2003 "Thirteen".

La relación entre Wood y Manson se hizo pública en 2007, cuando ella tenía 19 y él 38.

No sólo Wood ha denunciado a Manson, ha habido otras mujeres que también lo han hecho.

En 2018, la actriz Charlyne Yi acusó a Manson de acoso en una serie de tuits que desde entonces fueron borrados.

En septiembre de 2020, Dan Cleary, quien dijo que había trabajado como asistente de Manson durante varios años, escribió en Twitter que había presenciado que el cantante era abusivo.

Señales de violencia

En 2008, Manson le dijo a Spin que había llamado a Wood 158 veces, después de una separación y dijo: "Tengo fantasías todos los días sobre romperle el cráneo con un mazo".

En respuesta, los representantes dijeron que que el representante estaba promocionando su nuevo disco.

En 2015, Manson dio su opinión sobre las mujeres en una entrevista con Dazed y dijo:

Si una chica comienza a usar pantalones deportivos en una relación, se acabó. Significa que ya no le importa una mierda y que no la vas a follar. Las chicas siempre deben presentarse ante ti cuando vuelvas a casa. 'Hola cariño, estoy en casa', y ella lleva lencería, piernas en jarras. Ven a buscarlo, cariño.

Wood compartió a Rolling Stone en 2016, que había sido violada por su pareja mientras estaban juntos y en otra ocasión por el dueño de un bar.

Defensora de las sobrevivientes de abuso doméstico

En 2013, después del nacimiento de su hijo y a inicios del movimiento #MeToo. Wood se sintió impulsada en convertirse en un defensora de las sobrevivientes de abuso doméstico.

"Muchas veces hablamos de estos abusos en no más de unos minutos de espanto, pero las cicatrices duran toda la vida", dijo en su testimonio frente al Congreso, en el que detalló un episodio en el que pensó que podría morir a manos de su abusador.

"No solo porque mi abusador me dijo: 'Podría matarte ahora mismo'. Pero porque en ese momento sentí que abandonaba mi cuerpo. Tenía demasiado miedo de correr, él me encontraría ", señaló.

Después de mucho tiempo luchó contra la depresión, la adicción, agorafobia y terrores nocturnos. Tuvo dos intentos de suicido, además le diagnosticaron un trastorno de estrés postraumático.

Wood dijo que se tardó en denunciar porque primero tuvo que a aceptar su propia historia.

Dar más tiempo a los sobrevivientes fue parte de su motivación para trabajar en la Ley Phoenix , el proyecto de ley de California por el que testificó. Aprobó en 2019 y entró en vigor el año pasado. Extiende el plazo de prescripción para delitos graves de abuso doméstico a cinco años y amplía la capacitación para los oficiales que trabajan en casos de violencia doméstica.

Con información del The New York Times