¿Aborto seguro? Así es el acompañamiento especializado

Cuando hablamos de un problema de salud pública sobre el aborto, generalmente nos referimos al aborto inducido, pues es el más común de todos y sí, también el que más mata a mujeres en el mundo.

Uno de cada cuatro embarazos terminan en un aborto inducido. Mujeres y niñas de todas las edades, religiones, nacionalidades y clases sociales tienen abortos.

Se estima que 56 millones de abortos inducidos ocurren en todo el mundo cada año. Pero sólo la mitad de estos abortos son seguros. La otra mitad no lo son. Es aquí donde las desigualdades aportan a que el aborto inseguro sea una de las principales causas de muerte materna en todo el mundo. Pero también es la única que se puede prevenir por completo.

Es por esto que How to use abortion pill, en colaboración con Médicos Sin Fronteras crearon un video diseñado para capacitar a trabajadores de ayuda humanitaria en cómo proporcionar, de manera segura, un aborto con medicamentos o pastillas.

Pero el administrador del proyecto explica a VICE que "No vemos esta pieza como una guía de instrucciones para el aborto autogestionado".

Sin embargo, explica que es importante dar a conocer formas de aborto de manera segura con un lenguaje simple, no técnico, tanto como sea posible, "porque queremos que todos comprendan los conceptos básicos sobre cómo funciona un aborto con medicamentos o un aborto con pastillas. No creo que esta información deba mantenerse en secreto".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera un aborto inseguro cuando es realizado por personas que carecen de habilidades necesarias o realizado en un entorno que no cumple con los estándares médicos necesarios.

Además cuando se utilizan métodos como hierbas tradicionales, beber sustancias tóxicas nocivas con jabón o cloro, tomar incorrectamente diferentes medicamentos o insertar objetos peligrosos como palos, raíces, agujas o cristales rotos en la vagina.

Según el Instituto Guttmacher, como explica el video de How to use abortion pill, el aborto de manera inseguro provoca al menos 22 mil 800 muertes cada año. Otras siete millones de personas son hospitalizadas debido a complicaciones derivadas de aborto mal practicado; las causas pueden ser sangrado abundante, infecciones y lesiones en el tracto genital y los órganos internos. Esto puede provocar complicaciones como infertilidad y dolor crónico.

Pero ¿por qué se practican abortos inseguros?

En México como en cualquier parte del mundo, el aborto es estigmatizado y criminalizado por razones que parten, principalmente, de creencias religiosas y machistas.

Una de las principales razones por las que se practican abortos inseguros es por las barreras legales que criminalizan a las mujeres que recurren a estas prácticas.También puede ser por la poca disponibilidad de servicios o el alto costo. Además de los requisitos médicos burocráticos así como pruebas médicas innecesarias para acceder a uno.

Esto explica que las mujeres que más se practican abortos son mujeres sin recursos. Según el video publicado, el 97% de los abortos inseguros ocurren en países en desarrollo. En África y América Latina, 3 de cada 4 abortos no son seguros.

Ante estas alarmantes cifras, la OMS ha recomendado métodos para abortar de manera segura, utilizando medicamentos o pastillas. Otra forma es la aspiración manual al vacío, un procedimiento ambulatorio simple que consiste en insertar un tubo de plástico estrecho en el útero y extraer el feto o embrión de forma segura mediante sustracción. Pero este último debe hacerse por trabajadores de la salud, y en centros básicos de atención médica.

¿Cómo es el aborto con medicamentos de manera segura?

El video explicado por How to use abortion pill, señala que en este proceso se toman píldoras para hacer que el útero se contraiga y expulse el embarazo en un proceso similar a un aborto espontáneo.

En el video se señala que este método tiene muchas ventajas, pues no es invasivo y a menudo se le ve como un "proceso natural". Además se puede practicar fuera de instituciones médicas, como en el hogar de una mujer.

"Es altamente efectivo y muy seguro", señala la organización. "El riesgo de complicaciones graves y potencialmente mortales es extremadamente bajo. (Menos del 1%). No causa infertilidad ni afecta futuros embarazos".

Los dos medicamentos involucrados son Mifepristona y Misoprostol.

Mifepristona

La Mifepristona bloquea la progesterona, la principal hormona del embarazo.

Este medicamento causa que el embrión o feto se separe del interior del útero; el cuello uterino se ablanda y abre el útero para hacerlo más sensible al Misoprostol.

Misoprostol

El Misoprostol es una prostaglandina que estimula el útero para contraerse y expulsar el feto o embrión. Este medicamento se usa para otros fines, como inducir el parto, controlar el sangrado y tratar las úlceras estomacales.

El video pretende ser una herramienta de capacitación para los trabajadores médicos humanitarios que brindan servicios en el extranjero; los videos están dirigidos directamente a los proveedores, en lugar de los pacientes. Pero debido a que los videos están disponibles para el público en general en varios idiomas, pueden servir como una guía completa para hacer un aborto autogestionado, fuera de la supervisión médica.

Por su parte, persona de Médicos sin Fronteras, también dijo a VICE que son testigos de las consecuencias de las restricciones antiaborto —junto con la falta de información sobre métodos de aborto seguros y efectivos— todo el tiempo, por lo que es necesario difundir información que ayude a mujeres a no morir en el intento de un aborto.