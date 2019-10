¿A mí no me va a pasar? Pensemos en las que pueden prevenir el cáncer de mama

Como cada año, octubre se llena de listones rosas, de historias de mujeres sobrevivientes al cáncer de mama y de llamados a prevenirlo, pero ¿realmente tenemos una cultura de la prevención o vamos a una consulta ginecológica hasta que estamos enfermos?

Platicar sobre cáncer de mama con tu familia o con tus amigas suena muy lejano por la costumbre de pensar "a mí no me va a pasar"... hasta que pasa y conocemos un caso cercano y comenzamos a preocuparnos por ellas, pero ¿por qué no pensar en las que aún no? ¿No podemos pensar en las mujeres que aún pueden hacer algo?

A partir de que una mujer comienza su vida sexual (considerando también las relaciones sexuales sin penetración), el papanicolau es un examen que debe realizarse cada año para detectar a tiempo cualquier anormalidad en el cérvix y de igual forma, la revisión mamaria debe hacerse desde temprana edad.

Lexy Alaniz, activista del VPH y bioquímica, comenta que el miedo que nos da al pensar en ir a una consulta y el miedo por los resultados no debería de existir, pues ir a consulta ginecológica debe de ser como el dentista o cualquier otro especialista y que entre más informadas y tengamos el hábito de acudir a consulta podemos prevenir diagnósticos graves.

Haidé Romero, ginecóloga consultada por La Cadera de Eva explica que la revisión mamaria debe incluir la auto exploración en casa y la exploración por un especialista para detectar cualquier asimetría en las mamas así como cambios de coloración de la piel, retracción del pezón, secreción por el pezón, nódulos o bolitas en la mamas y ganglios tanto en axila como clavículas y es obligatorio realizarse una mastografía a partir de los 40 años.

"Hay que recordar que desde el 2006 el cáncer de mama ocupa el primer lugar de mortalidad de mujeres en México en pacientes mayores de 25 años y que el diagnóstico temprano hace una gran diferencia en cuanto al tratamiento y a la supervivencia", destaca la doctora Haidé al preguntarle sobre qué decirle a las mujeres que por miedo no se hacen mastografía ni acuden a consulta de manera regular.

Prueba de ello, es que el cáncer de mama avanzado, conocido médicamente como cáncer metastásico, se diagnostica en más del 40% de todos los casos de cáncer de mama en México.

De acuerdo a la Dra. Cynthia Villareal Garza, directora de oncología clínica del Centro de Cáncer de Mama en el Hospital Zambrano Hellion, el cáncer de mama metastásico se refiere a la etapa de la enfermedad en que las células cancerosas se expanden hacia otras partes del cuerpo, como los pulmones, los huesos o el cerebro.

La especialista señala que existen cuatro etapas del cáncer de mama:

0. Es la fase de pre cáncer y es curable en el 100% de los casos

1. El cáncer es muy pequeño, los ganglios no están enfermos todavía

2. Es un cáncer más grande y ya hay afección en algunos ganglios

3. El tumor ya es mayor de 5 cm, ya hay mucha enfermedad y se va expandiendo a la axila

4. Las células cancerosas crecen de forma desordenada y se diseminan hacia otros órganos y tejidos, como el pulmón, hígado, cerebro o huesos (metástasis)

En México, la mayoría de los casos de cáncer de mama son detectados en etapa 4, debido a un diagnóstico tardío y al miedo de las pacientes de ir al médico ante la sospecha.

Sin embargo, retrasar el diagnóstico y acudir hasta que hay síntomas demasiado evidentes, hará que detectemos la enfermedad hasta etapas muy avanzadas. Entre más temprano se detecte el cáncer, mayores probabilidades de curación y de sobrevida.

Uno de los principales factores por los que el cáncer de mama metastásico es el más común en México es que no hay una detección temprana de la enfermedad debido a la falta de cultura de prevención.

Las mujeres acuden a realizarse pruebas de detección hasta que notan síntomas y cambios en los senos, sin embargo, cuando aparecen los síntomas, generalmente es porque la enfermedad ya está avanzada.

De ahí la importancia de hacer chequeos de rutina aunque no existan síntomas o molestias evidentes.

Si tienes un familiar directo con cáncer de mama recuerda que tu riesgo es mucho mayor, por lo que debes estar más al pendiente de los estudios de detección y de cualquier cambio en tus senos.

Y tú, ¿cada cuándo te revisas?

fmma