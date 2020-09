"A mí me gustaría ver una presidenta en el país y en la Corte"

Yasmín Esquivel Mossa es la doceava mujer en convertirse en ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En 200 años han habido 500 ministros hombres y sólo 13 mujeres. El haber logrado llegar a ese cargo, lo considera un avance en materia de género, y cree que sí podría haber una mujer al frente de la Corte y también una mujer como presidenta de la República.

"A mí me gustaría ver a una mujer como presidenta de México y también a una como presidenta de la Corte. Presidentas de las cámaras ya ha habido. Mujeres capaces hay muchas y mujeres que tienen su vida entregada en estos temas las hay", dijo en entrevista.

De los 11 integrantes que hay en la Suprema Corte, sólo existen tres mujeres, donde Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat han sido las últimas en ingresar, lo que muestra una voluntad política de lograr una paridad de género en los poderes.

En 2019 fue propuesta por Andrés Manuel López Obrador como ministra de la SCJN y designada por el Senado de la República, de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esquivel Mossa reconoce que el gobierno de la Cuarta Transformación ha buscado avanzar en materia de equidad de género. Sin embargo, el camino es largo. Por disposición oficial ya existe paridad en las cámaras, considera que aún hay una gran brecha en el Poder Judicial de la Federación.

"En el poder judicial apenas hay tres ministras de 11, la brecha es grande, lo es aún en el caso de las juezas y magistradas. Las mujeres representamos el 20 o 22% del número de jueces y de magistradas titulares en cada uno de los juzgados y tribunales del país a nivel federal", señaló Esquivel.

Un avance en materia de género que reconoce la magistrada es la elección de mujeres para ocupar puestos de mando, como es el caso de los titulares en materia federal y tribunales en materia laboral. "Para este proceso se ha dispuesto la mitad de hombres y de mujeres para accesar a los nuevos cargos, para los procesos de la Procuraduría Federal de la Justicia eso es fundamental, son cerca de 46 cargos, 23 serán para hombres y 23 para mujeres".

¿Por qué hay menos mujeres como ministras?

Para que las mujeres ocupen cargos de liderazgo, deben romper con el mandato de los roles de género dentro del hogar, en algunas ocasiones, no deciden participar porque las adscribirán a lugares fuera de su residencia, lo que complica su situación familiar si es que ellas ejercen la labor de cuidado de sus hijos, padres o hermanos, compartió la ministra.

"Lo que pasa es que las mujeres deciden no participar porque saben que las enviarán a otros lugares, piensan: ´voy a tener que salir de dónde estoy´. En ocasiones no se pueden llevar a toda la familia para el nuevo lugar donde se les asigne la función. Todo esto ha hecho que la mujer se quede atrás. Para el hombre es diferente, si le toca un cargo, puede cambiar de residencia, se traslada o va los fines de semana a ver la familia".

Por ello, la ministra comenta que es necesario un cambio de mentalidad, en el que las labores de cuidado no sólo sean desarrolladas por mujeres sino que haya una redistribución de las tareas.

"Lo mas grave es la violencia contra las mujeres"

Para la ministra es un gran avance que mujeres puedan acceder a cargos públicos, lo que le preocupa es la violencia contra ellas. "Eso me parece que es llegar al extremo, lo otro, la paridad de género, la podemos seguirlo empujando con las leyes", comentó.

El problema de la violencia contra las mujeres es un tema cultural, el cual está presente en la idiosincrasia dentro de las familias y las instituciones públicas que atienden a las víctimas de violencia, como en los ministerios públicos o centros de atención, reiteró la ministra.

"El problema es cómo nos han educado culturalmente. No es un tema nada más de una política de gobierno o un cambio de legislaciones, la cuestión está en lograr un cambio de mentalidad en la sociedad y dentro del hogar y de los menores, también en este cambio está la escuela".

Sensibilización de género en los funcionarios

Esquivel señala que no podemos pedir un cambio en la atención dentro de la función pública o privada si no se cambia la mentalidad, para ello considera importante cursos de capacitación y sensibilización para los funcionarios públicos.

"Hoy se tiene que capacitar tanto al primer respondiente que es la policía municipal o federal en el tema de feminicidio. Se debe tener una policía especializada así como personal capacitado dentro del ministerio público que pueda atender casos de feminicidio, entender las causas de género y sobre todo, entender lo que está sucediendo alrededor de la mujer que fue a denunciar".

La ministra apeló a la importancia de contar con autoridades que puedan entender el entorno de violencia que viven a diario las mujeres, donde acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se asesinan a diario en México a 10 mujeres.

"Si fue violentada, fue agredida, si había motivos de carácter sentimental, todo lo que se tiene que ver... luego hacia los jueces, también tienen que estar capacitados, tienen que atender este delito", explicó Esquivel.

La ministra compartió que desde el Senado de la República se está impulsando una iniciativa para que jueces locales, federales, locales y ministros puedan juzgar con perspectiva de género, es decir, "viendo el entorno de la persona que se va a juzgar además de revisar perfectamente la legalidad y conocer su situación", dijo.

En cuanto al aborto y las marchas

En referencia a las recientes marchas que ha habido en protesta contra la falta de respuesta a los feminicidos, Yasmine Esquivel señala que las mujeres están en todo su derecho de exigir una respuesta por parte de la justicia. "El expresarse y manifestarse es legítimo, esa razón es válida, las cifras refrendan esa exigencia, que quieran encontrar y que se encuentren a los responsables de estos lamentables asesinatos llamados feminicidios porque son por cuestiones de género".

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 549 feminicidios de enero a julio del 2020, datos revelan que la cifra podría ser igual a la del 2019. Se vio un aumento del 1.6% en los meses de enero y marzo con respecto al periodo de 2019.

En materia de la despenalización del aborto, la ministra expresó que es una responsabilidad de los legisladores de cada una de las entidades federativas, son ellos, quienes de acuerdo a sus representados, deben decidir llevar o no el tema a las cámaras.

"Deben responder a sus representados. Entiendo que en un estado se ha avanzado ha sido porque así lo han impulsado los legisladores... Es un tema que tendrían que analizar cada uno de los representantes en sus cámaras".

Respecto al rechazo de la despenalización del aborto en Veracruz por la Primera Sala de la SCJN, Esquivel señaló que no se entró a fondo en el tema, no se pudo determinar si la despenalización era correcta o no.

"Se vio la procedencia del amparo, los ministros -a excepción- del ponente (González Alcántara Carrancá) no se manifestaron con ninguna posición a favor o encontré, fue un tema de procedencia", dijo Esquivel.

"Mi preocupación es que los ciudadanos no creen que haya justicia"

La preocupación de la ministra Yasmin Esquivel recae en cómo percibe la ciudadanía la justicia, a los jueces, a los magistrados, a los y las ministras. Además, aclara que no hay casos prioritarios dentro de la Corte, todos son importantes y todos son atendidos.

"Lo que más me preocupa es la percepción de la sociedad sobre la justicia, estamos conscientes que no es buena, a la ciudadanía le preguntan hay justicia, responden ´no hay justicia´. Una de las preocupaciones es que haya justicia en el país, que haya tribunales que estén al alcance de todos los rincones del país, en todos los grupos vulnerables y que tengan acceso a un abogado gratuito. Mi preocupación es que nos perciba como un poder judicial que está haciendo bien las cosas".

La preparación y el estudio como método para combatir la brecha de género

Desde la preparatoria, Esquivel sabía que iba a estudiar derecho, aún no se decidía si se iba a dedicar al sector público o privado, no tenía en su horizonte ser ministra, hasta hace 15 años. Fue propuesta por Andrés Manuel López Obrador y debido a una terna compuesta por mujeres, más su preparación, llegó a su actual cargo.

Previo a llegar a la SCJN, los últimos 20 años, Esquivel Mossa, se desempeñó en el ámbito jurisdiccional, como titular de la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Presidencia del Tribunal Superior Agrario desde el 2000. También, fue asesora jurídica de la Secretaría General del Infonavit.

Pese a todos los obstáculos de género, los cuales no negó que existen. Esquivel aconsejó a las mujeres tener siempre valentía y seguridad, esa es la forma de estar avanzando. Uno de los medios que garantizan llegar a un puesto de mando es la capacitación y el estudio.

"El método es el estudio, la profesionalización, ese ha sido uno de los elementos y la dedicación", argumentó.

"Cuando estaba en el Senado que me tocó presentar y comparecer, en ese momento pensé en las jóvenes que nos estaban viendo, en las mujeres que abrieron brecha, las que venían detrás y que teníamos que hacer un papel extraordinario nosotras para que se puedan abrir las puertas más fácilmente para las que vienen atrás. Mi consejo es la preparación y el estudio".

