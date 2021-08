"A los violadores no se les premia", joven denuncia abuso sexual en redes

Después de cuatro años, Paulette "N" decidió contar su experiencia de abuso sexual por medio de sus redes sociales e hizo una denuncia púbica de su presunto violador José Luis "N".

"No me parece ver que lo estén festejando y felicitando porque fue aceptado a una maestría a la que seguramente quiere irse becado. A los violadores no se les premia. No se les encubre. No se les festeja. Pero sobre todo, no se les abren espacios. Ese "Dan Vázquez" que ustedes felicitan, es un violador y violentador. Es un misógino y no merece ningún premio", publicó en Twitter.

Hoy he decidido denunciar públicamente a mi violador. Se llama José Luis Vázquez Navarro, mejor conocido como "Dan Vázquez".



Abro hilo ??: pic.twitter.com/btcfI5kqqO — Paulette Bdz'?? (@paulettebdz) August 22, 2021

En su historia la víctima explicó que había acudido a casa de "Dan Vázquez" para estudiar por un examen, también que se encontraba en un momento vulnerable, pues acababa de terminar su primera relación de noviazgo.

La joven sostuvo que el sujeto abusó de su confianza y de su cuerpo y escribió: "Tampoco me quedé callada, dije explícitamente NO en repetidas ocasiones". Describió que intentó aferrarse a sus jeans, pero el abuso continuó.

"Yo misma fui muy dura conmigo en el proceso [...] Cuando me fui él me dijo: ´conste que tú llegaste aquí solita en tu carro´ [...] Tal vez parezca algo tonto, pero esas palabras sí resonaron en mí", continuó su hilo en Twitter.

Paulette "N" regresó a su casa con lágrimas, con una sensación de suciedad. Se bañó y se quedó dormida llorando, contó en su hilo de Twitter. Al ver a su agresor en el colegio intentó razonar lo que había sucedido hablando con él; sin embargo él la revictimizó y le dijo: "Ay Paulette, lo haces sonar como si te hubiera violado", relató la joven.

"Escribiendo esto me doy cuenta que estoy enojada. Porque he estado callada y el silencio sólo lo benefició a él y me dolía a mí. Porque yo pasé por esto sola, hundido en mi pecho, hasta que las pesadillas ya no me dejaban dormir", continuó su denuncia, la Paulette señaló que ella no era la única víctima y espera que su testimonio sirva para más mujeres.

