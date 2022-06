¿A dónde vamos a parar?: Yeri MUA, reina del Caranaval, colecta más que bomberos

La influencer Yeri Cruz, Yeri I, ahora reina del Carnaval de Veracruz 2022, recaudó 2 millones 942 mil 528 pesos y Ricardo Meneses Aguilar, comandante de la corporación de bomberos, logró recolectar 22 mil 563 pesos.

La colectiva Brujas del Mar publicó en su cuenta de Facebook su posición frente al bajo apoyo que tienen las causas sociales versus los festivales, como es el Carnaval.

"No es hate a Yeri, qué chido que logre sus sueños, pero como asociaciones civiles sí se sintió súper culero ver los conteos porque URGEN tantas cosas que chale", publicaron. La comparativa de las cifras la publicó un usuario, señaló que los bomberos lograron recolectar apenas el 1% del portaje que junto Yeri, sobre el tema comenta: "Nos quejamos del gobierno en general, pero aquí no está el gobierno, aquí estas tu y toda tu ignorancia. ¿Que estamos haciendo como sociedad?" (sic).

¿QUÉ INFLUYE EN EL ALTRUISMO?

El altruismo es la "diligencia en procurar el bien ajeno aun a costa del propio", de acuerdo con la Real Academia Española (RAE). ¿Pero qué determina que las personas ayuden a una causa y no a otra?

Al respecto, Claudia Arruñada comenta: "Aunque el ´deber ser´ indicaría que los bomberos -salvadores de vida-, tendrían mayor peso que un certamen de belleza ante el apoyo financiero que la gente aporte, la realidad claramente es distinta. Tiene que ver con que el altruismo se construye a partir de la cercanía y la confianza, como en algún momento lo reportaron Michael Layton y Alejandro Moreno en la Encuesta Nacional de Filantropía (2010)."

El ahora llamado "crowdfunding", o fondeo de las masas, implica que lxs participantes se involucren con la causa que quieran apoyar, crean en ella, la sientan propia; este proceso es conocido también como "Capital Social", donde al conocer, comprender y compaginar con algo me llevará a participar, explica la académica.

"Tristemente lo sucedido en este caso refleja que una tradicional popular como la elección de la Reina del Carnaval, tendrá mayor peso -mayor Capital Social-, pues le pertenece al pueblo. Los bomberos, en esta idea tan mexicana que tenemos de ´a mí no me va a pasar nada´, son reconocidos hasta que se necesitan y, además, tienen el infortunio de estar vinculados con la institución en la que menos creen las personas: el gobierno. En el fuero interno la pregunta seguramente fue: ´¿por qué apoyar a unos, que se supone viven de mis impuestos, y no apoyar a la tradición que me recuerda el jolgorio y las risas de una vez al año, la que me permite olvidar mis penas?´ Así, el espectáculo triunfa", explica Claudia Arruñada para La Cadera de Eva.

Desde la teoría política, GuyDebord señala que los ciudadanos se han convertido en espectadores, por lo que la sociedad se ha reducido a un "espectáculo". "No es conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por imágenes. La vida de las sociedades se anuncia como una inmensa acumulación de espectáculos", señala el autor.

En este sentido, la sociedad genera mayor conexión con alguien mediático que con una causa, como es la relación entre la reina del Carnaval y los bomberos, como coincide Arruñada.

Por otra parte haría falta analizar su estrategia de campaña, quizá los bomberos necesitarían un plan de marketing para aumentar sus números de donaciones, ¿les funcionaría?