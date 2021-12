A 6 años del feminicidio de Martha Téllez, no hay proceso de investigación

La señora Verónica ha recorrido un largo camino en búsqueda de justicia para su hija, Martha Tellez, quien fue asesinada en febrero de 2016. Las autoridades mexiquenses no le han dado respuesta respecto a la investigación del caso.

"Me mandan llamar para que según ellos me van a dar avances pero no me dan nada[...] ninguno está al pendiente, ni siquiera han revisado la carpeta" menciona Verónica para La Cadera de Eva.

A la izquierda, Verónica Téllez. A la der echa, Lidia Florencio. Foto: Sofía Carbajal.



El pasado 20 de diciembre, acompañada de su familia y otras madres de víctimas tuvieron cita con la Fiscal Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Dilcya García; la Ministerio Público Irma Millán y el Lic. Jesús Hernández en representación de la senadora Martha Guerrero;,quien en campaña prometió ayudar al caso de Martha.

En un recorrido de cuatro horas desde el oriente hasta el norte del Estado de México, se esperaba que con esta reunión hubiera algún avance para el inicio del proceso de investigación, sin embargo, los resultados no fueron favorables.

"Ellos dicen que no se ha avanzado en el caso que porque yo pedí cambiar al ministerio público varias veces, y no es cierto, sólo fue una vez cuando le pedí al Fiscal General que cambiara al policía de investigación porque no estaba haciendo nada" comenta la madre de Martha Téllez al salir de la reunión.

Revictimización y falta de perspectiva de género

Colectivas feministas han denunciado en diferentes protestas la falta de perspectiva de género en los casos de feminicidio. El caso de Martha Téllez no es la excepción, pues su madre ha tenido que emprender su propia investigación aunque las autoridades del Estado no le han recibido los resultados.

Además comenta Verónica: "Me dicen que yo soy privilegiada porque la fiscal Dilcya nos hizo el favor de recibirnos. Ellos son servidores públicos, ese es su trabajo, no nos están haciendo ningún favor"

Yo no sé qué privilegio sea, nosotras no tendríamos ni por qué estar aquí si no nos hubieran asesinado a nuestras hijas

Martita vive, la lucha sigue

Algunos de los casos que aún no tienen sentencia son de Diana Florencio, Renata Martinely, Fernanda Sabalza y Martha Téllez. Foto: Sofía Carbajal

A sus 17 años, Martita (como la nombra su madre de cariño) fue asesinada por dos sujetos que la secuestraron, abusaron sexualmente de ella y después la asfixiaron con sus agujetas hasta dejarla sin vida. Ante la digna rabia, el enojo y el coraje provocado por el feminicidio de su hija. Verónica protesta contra la violencia institucional que han ejercido sobre ella y su familia.

Las colectivas feministas del norte del Estado de México también han sido fundamentales para dar acompañamiento a su caso y al de otras madres. Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia mencionan que "es una falta de respeto a las instituciones" que se manifiesten fuera de sus instalaciones.

"Si creen que es una falta de respeto, están equivocados porque la falta de respeto ha sido a nosotras como madres de las víctimas[...] porque ni siquiera buscaron a nuestras hijas. En mi caso, si hubieran buscado a Martita, mi hija estaría viva" declaró la señora Verónica.





Colectivas feministas protestan ante la nula respuesta de las autoridades mexiquenses. Foto: Sofía Carbajal

También menciona que una de las condiciones que le hicieron en la reunión para darle seguimiento al caso fue que renunciara al acompañamiento de las colectivas, que dejara de protestar y de manifestarse en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ubicada en Barrientos, Tlalnepantla.

Ante esto ella respondió, "¿cómo voy a dejar a mis compañeras que son mis hermanas de lucha? Son las que sí están presentes, son las que gracias a ellas me han recibido y ahora sí me pelan. Antes me trataban como una vieja loca".

Feministas realizan pintas en protesta contra la violencia feminicida del Estado de México. Foto: Sofía Carbajal