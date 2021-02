8 personajes de caricatura que nos inspiraron en el feminismo

¿Personajes feministas en las caricaturas? Puede sonar algo imposible o reciente pero sin darnos cuenta, desde hace años existen muchos personajes femeninos en las caricaturas que han ido en contra de los estereotipos de género e inspiraron a muchas.

Sin ser totalmente explícito en La Cadera de Eva presentamos una lista de 10 personajes de niñas y mujeres adultas fuertes, inteligentes y diversas que inspiraron a más de una niña:

LISA SIMPSON

La segunda hija de la familia Simpson ha destacado por ser una niña inteligente, empática y muy astuta a su corta edad.

En decenas de capítulos de la afamada caricatura, Lisa abogó por distintas causas como la no discriminación, no a la guerra y ha defendido los derechos de las mujeres con comentarios que sorprendían a más de uno en Springfield.

CARLOTA PICKLES

La mamá de Angélica Pickles en "Rugrats: Aventuras en pañales" era ubicada como una mujer adicta al trabajo y pendiente de su teléfono celular.

Sin embargo, en muchas de sus apariciones siempre intentaba inculcar la fortaleza y autoestima en Angélica:

"Para que Angélica lo logre en esta estructura dominada por hombres, ella tiene que beber, respirar y sudar autoestima”.

MULAN

La princesa y heroína china de Disney fue inspiradora para toda una generación de niñas.

Aunque al principio de la cinta Mulan se prepara para ir con la casamentera, falla al demostrar que no le interesa el matrimonio y mientras lucha por encontrar su identidad, se arriesga yendo a la guerra con tal de proteger a su familia y a su padre que ya es viejo.

Adelantada a un tiempo en que las mujeres no podían participar en el ejército, la joven Fa Mulan salva a China en la guerra vestida como hombre y pese a ser descubierta, vuelve a enfrentarse a los hunos; al final de la película, el emperador y todos los chinos le ofrecen una reverencia de agradecimiento.

VELMA DINKLEY

En la pandilla de la famosa serie de los 70, Scooby-Doo, Vilma era la más pequeña de la pandilla.

La joven de 15 años era la más inteligente del grupo y sin sus conocimientos y habilidades cientos de misterios no habrían sido resueltos pues Vilma leía en otros idiomas, traducía jeroglíficos, operaba y arreglaba cientos de aparatos, encontraba pistas y hasta preparaba fórmulas científicas.

Aunque su personaje no era el principal de la serie, cientos de niñas pudieron identificarse con ella y ver que ser inteligente o "nerd" no tenía nada de malo y sin ti, tu grupo no podría.

BETTY DEVILLE

Otro personaje inspirador de "Rugrats: Aventuras en pañales", fue el de Betty, la mamá de los gemelos Phil y Lily.

Es abiertamente feminista (hasta lleva el símbolo femenino en sus sudadera morada), deportista, además de ser muy fuerte física y emocionalmente.

Como no cree en los estereotipos, Betty cría de igual manera a sus gemelos.

DARIA

El personaje de la adolescente "Daria Morgendorffer" fue otro gran referente para la generación de los 90 en la televisión.

Mientras muchas adolescentes eran bombardeadas por personajes que no las representaban, Daria fue un ejemplo de que no estaba mal que no te importe lo que los demás piensen de ti.

Además de que su personaje no estaba sexualizado, Daria se sentía cómoda con su inteligencia y tenía un fuerte vínculo con su mejor amiga Jane quien la desafiaba siempre a ser su mejor versión.

HELGA PATAKI

Helga Pataki era un personaje lleno de matices en la caricatura "Hey Arnold" pues mientras vestía bajo los estereotipos femeninos (vestido rosa y un moño), la niña de los suburbios mostraba un carácter fuerte.

A pesar de que el personaje de Helga muestra gran parte del tiempo su amor secreto por Arnold, esta no era su única meta.

En uno de los capítulos, mientras Helga imagina su boda con Arnold, también imagina que se postula como presidenta y gana el cargo, además de salvar a su esposo tras un secuestro imaginario de sus villanos.

MÉRIDA

Aunque su personaje es más reciente, la princesa vikinga de Disney fue la primera que luchó por no casarse.

Durante una serie de juegos en la que tres jóvenes nobles batallan por su mano, Mérida compite para ganar por su libertad.

Una adolescente totalmente imperfecta con gustos peculiares y allegada a su familia, Mérida demostró en Valiente que no necesitaba de un matrimonio arreglado para gobernar y unir a los reinos y que sus intereses iban más allá de lucir perfecta y bonita todo el tiempo.

¿Qué otros personajes recuerdas?

fmma