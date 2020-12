7 frases que marginan a la comunidad trans

La forma en la que hablamos es importante socialmente, lo que no se nombra no existe. Por ello, a veces llegamos a sentirnos nerviosos al hablar con personas trans, muchas veces por ignorancia no sabemos cómo referirnos hacia esta comunidad.

La sociedad ha construido un lenguaje y una mentalidad que no se adapta a las personas trans. La propia comunidad ha creado un nuevo lenguaje y remodelado palabras antiguas para construir su lugar en el mundo.

El lenguaje no reemplaza el apoyo tangible de la comunidad trans. Pero cambiar nuestras palabras es un paso importante para cambiar nuestras ideas y acciones. Estas palabras no son herramientas que pueden acercarnos a todos a la libertad de género.

Aquí te damos una pequeña lista sobre algunas frases que marginan a la comunidad trans y cómo arreglarlo:

1. Detener el género no consensuado de personas

De hecho, no tienes idea de cuál es el sexo de otra persona. Y, en general, no es asunto tuyo. Además, es probable que tratar a alguien según tus suposiciones sobre su género tenga malos resultados.

Corres el riesgo de confundir a alguien, usar el sexismo para justificar sus juicios de género, promulgar el sexismo al interactuar con alguien en función de su (a) identidad de género y, en general, ser grosero, porque es de mala educación asumir que conoce a alguien mejor que ellos mismos.

Prueba esto en su lugar:

Pregunte "¿Cuáles son sus pronombres?" a todos. No es una mala idea hablar con personas que conoces desde hace mucho tiempo, solo para estar seguro. Usa palabras de género sólo cuando sepas qué palabras usa alguien y si es necesario o relevante. De lo contrario, use palabras como "persona / personas".

Lee: ¿Conoces las diferencias entre una persona transgénero y transexual?

No sólo preguntes a alguien cuando "no estés seguro" de cuáles son sus pronombres. Nunca se puede saber la identidad de género de alguien basándose en las matemáticas mentales desordenadas que nos han enseñado a hacer desde que éramos bebés, los cuerpos y la expresión de género no determinan la identidad de género.

Hay muchas formas en que promulgamos la opresión basándonos en otras identidades. A la mayoría de la gente le parecería reprochable decir "Buenos días, negros y blancos" o "Buenos días, ricos y pobres". Sin embargo, "buenos días, niños y niñas" es un saludo común.

Hacer referencia al género con regularidad en nuestro idioma hace que invada más profundamente todos los aspectos de nuestras vidas. Cuando haces esto, estás asumiendo que el género es un sistema que es de suma importancia para las identidades de todos los que te rodean, y estás apoyando indirectamente las jerarquías que promulgan nuestros sistemas de género.

2. Deje de fingir que el género se trata únicamente de identidad

Ejemplos: "Identificadas como hombres", "mujeres identificadas a sí mismas", etc.

Las mujeres trans son mujeres. Los hombres trans son hombres. No se "identifican" simplemente con su género.

No les preguntamos a las personas cis "¿Desde cuándo empezaste a identificarte como mujer?" o "¿Es usted un hombre que se identifica a sí mismo?"

Las personas no binarias tampoco solo tienen identidades, tenemos géneros. Excepto, por supuesto, para las personas agender, que no tienen ningún género en absoluto.

Prueba esto en su lugar:

Use cualquier género / no género del que esté hablando: hombres, mujeres, genderqueer, agender, etc.

Si, por ejemplo, realmente se refiere a personas que de alguna manera se identifican con la masculinidad, pero que pueden no ser hombres, especifíquelo.

3. Dejar de asignar género al sexo

Ejemplos: "Biológicamente femenino", "Cuerpo femenino", etc.

El sexo no es ciencia objetiva, sus fronteras están determinadas políticamente. El sexo es una construcción cultural. La idea de que el género es igual al sexo daña a todos, especialmente a las personas trans e intersexuales. También daña especialmente a las mujeres cis, que a menudo también presionan para que no se reduzcan a sus cuerpos.

En lugar de asignar géneros arbitrariamente a todas las características sexuales primarias y secundarias, deberíamos permitir que todos determinen qué significan sus cuerpos para ellos. Todas las mujeres tienen cuerpos femeninos. Todos los hombres tienen cuerpos masculinos. Todas las personas no binarias tienen cuerpos no binarios.

Permitir la autodeterminación de nuestros cuerpos es un principio feminista básico. Debería seguir siendo un principio feminista básico cuando se habla de cuerpos trans.

Lee: ¿Qué implica ser reina de belleza trans?

Cuerpo de miembros 2

Además, deje de combinar los problemas que enfrentan las mujeres cis como problemas que enfrentan todas las mujeres, y los problemas que enfrentan las personas que menstrúan como problemas únicamente (y, por implicación, solo "verdaderos") que enfrentan las mujeres.

Una versión de eso es hablar de "cuerpos de mujeres" y "poder del útero" como una fuente para reclamar estereotipos sobre la menstruación sin reconocer que declaraciones como estas son inherentemente cissexistas.









Las mujeres cis pueden y deben seguir hablando sobre temas relacionados con el sexismo y sus cuerpos; simplemente necesitan dejar de hacerlo de una manera universalizadora y simultáneamente combatir la transmisoginia.

Prueba esto en su lugar:

Utilice frases como "mujer / hombre asignado al nacer", "personas con ovarios", "personas con pene", etc.

Por favor, no intente abreviar esto diciendo que alguien "nació niño" o "nació niña". Las personas trans a menudo se identifican como si hubieran sido su (s) género (s) real (es) (o falta de él) durante toda nuestra vida. Fuimos forzados a nuestros géneros asignados, no nacimos como ellos.

Además, si está hablando con alguien sobre su cuerpo de una manera más personal o íntima, asegúrese de usar palabras con las que esa persona se sienta cómoda. No todo el mundo se siente cómodo con palabras como "vagina" o "pene".

4. Deje de decir "Todos los géneros" (a menos que eso sea realmente lo que quiere decir)

No hay necesidad de preocuparse por excluir a nadie: esa hermosa palabra "todos" atraerá a todos muy bien, ¿no es así?

Bueno no exactamente. La gente de Agender existe. No tienen géneros. Puede haber un momento en el que hable específicamente de todas las personas con un género, pero ese momento será raro.

Prueba esto en su lugar:

Di "todos / sin géneros".

En tus escritos y conversaciones, asegúrate de reconocer que la opresión basada en el género no solo afecta a las personas con géneros. Esto puede requerir algunas modificaciones y retrocesos al principio, pero es importante realizar el cambio.

5. Deja de decir "mujeres y personas trans"

También deja de hacer distinciones gratuitas entre mujeres cis y trans.

“Algunas personas trans son mujeres.” Esta frase implica que las mujeres trans no son "realmente" mujeres.

Cuando las personas hacen lo contrario y hacen distinciones gratuitas, pueden estar tratando de ser inclusivas al especificar a las mujeres trans. Pero a menos que sea realmente necesaria una distinción, nuevamente está invalidando los géneros de estas mujeres.

Solo distinga entre personas cis y trans cuando sea necesario. Solo haga esas distinciones lingüísticas cuando en realidad esté hablando de cisness y transness de alguna manera.

Prueba esto en su lugar:

Podría decir "cualquier persona que se identifique con una o más de estas categorías: mujeres, personas no binarias y hombres trans", "diversidad de género", "personas que enfrentan sexismo y / o transfobia" o "todas las personas que enfrentan opresión."

También es posible que desee ser inclusivo al hacer referencia a una variedad de combinaciones basadas en el género. Puede probar algunas de estas opciones de redacción si desea hablar sobre ...

Todos: pruebe con "personas de todos los géneros". (¡Primero, considere si necesita hacer referencia al género en ese momento!)

Mujeres: puedes decir "mujeres" o, según a quién incluyas, "personas que son mujeres todo el tiempo".

Personas que lidian con la opresión específicamente por su propia identidad de género (es decir, no hombres): pruebe, "personas que se identifican con alguna, algunas o todas estas categorías: mujeres, personas no binarias y personas con agendas".

Lee: María Elizabeth y otras mujeres transexuales asesinadas en el país

Todos los que no son cis: prueba con "todos los que se identifican como trans, no binarios y / o agender" o "todos los que no se identifican completamente con ser cisgénero de alguna manera".

Si también desea incluir a las personas que no se ajustan al género: puede agregar "no conforme al género" a la lista, o utilizar alternativamente "género diverso" o "todas las personas que enfrentan opresión basada en el género".

Por supuesto, esta es una lista preliminar y no agota las posibilidades. Siéntase libre de mezclar y combinar las frases anteriores, según el sentido común. Si no está seguro de su redacción, es mejor preguntar.

6. Deja de reforzar el binario de género

Ejemplos: "Niños y niñas", "él o ella", "hombres y mujeres", "damas y caballeros", etc.

Estas frases borran la existencia de muchas personas no binarias. Especialmente porque son tan comunes, pueden tener un costo diario agotador para las personas no binarias.

Prueba esto en su lugar:

Puedes utilizar "amigos", "estudiantes", "ellos", "todos", "todos ustedes" y otras variaciones.

Si bien existen muchas formas asombrosas de abordaje neutrales al género, no existen reemplazos perfectos para todas las situaciones. En el que he tenido más problemas para encontrar una alternativa ha sido cuando la gente dice "señor / señora" en un entorno de cliente.

Sin embargo, la gente debería evitar el uso de "señor / señora". ¡Causa mucho dolor! Y aparte de eso, es bastante sencillo hacer el cambio.

7. Dejar de confundir la feminidad con "Todas las personas que enfrentan la opresión basada en el género"

Ejemplos: "Mujeres" o "mujeres y personas femeninas" cuando se habla de la opresión de género en general.

La feminidad no es el único género que enfrenta la opresión, y la feminidad no es la única expresión de género que enfrenta la opresión. Existen personas no binarias que tampoco se identifican como mujeres, y enfrentamos la opresión por nuestros géneros o la falta de ellos.

La gama de posibles expresiones de género es ilimitada, y no se encuentra solo en un espectro masculino / femenino o binario. Todos, excepto las personas que se presentan masculinas, experimentan opresión y censura por la no masculinidad de sus expresiones de género.

(Las personas asignadas por mujeres que se presentan masculinas experimentan opresión relacionada con su expresión de género, pero esto se debe a la no conformidad de género. La masculinidad en sí misma sigue siendo privilegiada y valorada).

Cuando se habla o actúa como si las mujeres y las personas femeninas fueran las únicas personas que enfrentan la opresión basada en el género, está insinuando que estas luchas no existen.

Prueba esto en su lugar:

Considera cuándo quiere decir qué y habla en consecuencia.

Hay muchísimos momentos y lugares en los que es importante hablar sobre la opresión que enfrentan las mujeres o las personas femeninas sin hablar de todos.

Sin embargo, cuando hagas eso, pregúntate si lo que estás diciendo también se aplica a personas no binarias y / o personas que tienen expresiones no masculinas. Si es así, considere qué aprendizaje o trabajo necesita hacer para incluirnos en la conversación.

Con información de: Everyday Feminism