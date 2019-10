7 disfraces feministas

¿Aún no tienes idea de cómo disfrazarte para Halloween? Aquí te dejamos algunas ideas de mujeres feministas.

Además de tener un vestuario original, les rendirías homenaje:

Frida Khalo

Para rendir homenaje a la pintora mexicana Frida Khalo, debes buscar vestimenta con aires tradicionales, estampados coloridos, falda larga y ancha, también puedes usar un vestido de flores.

Sobre los accesorios, podrías llevar colares y pendientes muy llamativos y grandes.

Para el peinado, puedes hacerte una raya en medio y ponerte una diadema de flores, la cual puedes hacer tú misma.

En cuanto al maquillaje, no olvides engruesarte las cejas, una característica de nuestra Frida.

Selena Quintanilla

¿Qué te parece vestirte como la cantante mexicana – estadounidense? Así haces un homenaje a su linda voz y puedes echarte algunas rolas como "Amor prohibido", "El chico del apartamento 512".

Es considerada como un ícono feminista en la música tejana, la cual era dominada por el género masculino.

Fue nombrada la artista latina más influyente en los 90, y es considerada como una de las mujeres hispanas con más discos vendidos.

Aunque hay varios looks que pueden imitarse, éste es uno de los más sencillos. Necesitas únicamente una chaqueta de cuero, combinarla con una camisa blanca, pendientes grandes y un pelo voluminoso.

Pussy Riot

Es disfraz es muy sencillo, lo principal es el pasa montañas. Con este, serás parte del colectivo ruso de punk feminista Pussy Riot. Este grupo se ha encargado de crear provocaciones políticas sobre temas relacionados a los derechos de la mujer en Rusia.

Han llegado incluso a hacer campañas en contra del Primer Ministro Vladimir Putin.

Marie Curie

"Nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales. De creerlo estaría reconociendo que soy inferior a los hombres, y no soy inferior a ninguno de ellos".

Esta es una frase célebre de la científica, y refleja perfectamente lo que muchas de nosotros pensamos.

El disfraz es bastante sencillo, lo único que necesitas es un vestido negro recatado, recoger tu pelo en un moño y llevar contigo un tubo de ensayo.

Orange Is The New Black

Si quieres sacar tu lado seriéfilo, este atuendo es el indicado, sobre todo si vas con un grupo de amigas y eligen una temática conjunta.

Eleven

Lo que necesitas para ser Eleven, una de las protagonistas de "Stranger things", es una chaqueta, vestido y calentadores; esto si quieres ser el personaje de la primera temporada.

Para la segunda temporada necesitas una blusa floreada, unos pantalones de mezclilla con tirantes y peinarte con un media cola.

Rosie, "La remachadora"

El personaje de Rosie "la remachadora" ha sido uno de los más representativos del feminismo.

Su contexto histórico es el siguiente: durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres tomaron un papel fundamental en las fábricas y terminaron por reemplazar a los hombres, quienes tuvieron que irse a luchar en la guerra.

Para conseguir este look, tendrás que ponerte una camisa azul, usar una pañoleta roja con puntos blancos en la cabeza y un maquillaje pin-up. Todos sabrán a quién estás representando, pero también, qué movimiento.