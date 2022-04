7 de cada 10 mexicanas viven en estrés constante: estudio

La mayoría de las mexicanas, casi siete de cada 10 mujeres en México viven en estrés constante, duermen mal, comen mal y, por si fuera poco, carecen de tiempo para ellas mismas de acuerdo con un estudio publicado por Betterfly, una plataforma que fomenta hábitos saludables.

El estudio también señaló que el "estrés del día a día" y "dormir mal" se coronaron como las barreras o impedimentos principales para lograr el bienestar de las mexicanas; con una tasa de afectación del 67%, en cada categoría.

Bienestar femenino

Batterfly destacó que que "comer mal" se colocó como el segundo obstáculo más importante del ranking, con 62% de mujeres perjudicadas, así mismo el estudio indicó que el "estrés del trabajo" y la "falta de tiempo" para dedicarlo a ellas mismas son obstáculos para alcanzar el bienestar femenino; con una tasa nacional de 47%.

Con tales resultados, México se colocó como el tercer país –más importante– de América Latina con los mayores obstáculos para alcanzar el bienestar femenino, quedando debajo de Brasil quien se colocó como el líder del ranking regional, con 78% de las mujeres que duermen mal; 74% de afectadas por el "estrés del día a día" y 64% que no alcanza niveles de bienestar por que duermen mal y Colombia en el segundo lugar, donde 69% de las mujeres advierte que no goza de niveles de bienestar por el impacto del estrés diario; además de que duerme y come mal, con tasas de 69% y 60%, respectivamente.

Por otra parte, el estudio también reveló que, en México, las mujeres:

54% trabaja de forma dependiente o como asalariadas

11% es freelance o independiente

13% tiene un emprendimiento

7% no está trabajado actualmente

12% no está trabajando, pero está en una búsqueda activa de empleo









