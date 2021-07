6 temas laborales para próxima legislatura: Red de Mujeres Sindicalistas

La Red de Mujeres Sindicalistas (RMS), a través de su campaña "Más Reformas, Mejor Trabajo", impulsa el debate y análisis de seis temas pendientes en materia laboral. Con la participación de abogados y abogadas laboralistas elaboraron iniciativas de reforma laboral con perspectiva de género, mismas que buscarán ser aprobadas en la próxima legislatura.

Democracia y libertad sindical, trabajo migrante, trabajo forzoso e infantil, inspección laboral, subcontratación laboral y discriminación y violencia en el trabajo, son los seis temas primordiales que se requieren reformar para adecuarlos a la condición actual del país, y con los compromisos suscritos por México en el marco del capítulo laboral del T-MEC.

Previo a la elaboración de las iniciativas, se realizaron cuadernos de investigación desde la RMS, que se publicaron de forma impresa y digital, disponibles en la página web: www.masreformamejortrabajo.mx

La subcontratación, la democracia y la discriminación

De acuerdo conSaúl Escobar Toledo, autor de texto "La subcontratación, una relación laboral multiforme", éste modelo de relación laboral no se ha investigado a fondo en todas sus modalidades, por lo que las legislaciones vigentes no atienden formas que implican simulación en la relación laboral. Y, por lo tanto, faltan regular otras formas de subcontratación ya que en la reciente reforma a éste modelo sólo se atendió la relacionada a suministro de personal o in situ, y las formas de contratación de la mano de obra han sufrido cambios constantes. Se han vuelto complejas y por eso las leyes han sido insuficientes.

Por su parte, el abogado laboralista Pablo Franco Hernández, autor de la investigación "La libertad y la democracia. Principios y corazón de los sindicatos", propone que, dado el atraso que hay en la armonización de las normas locales con las Normas Internacionales de Trabajo, "obligan a pensar en la necesidad de una reforma integral que pase por una revisión de toda la normativa laboral a efecto de evitar discordancias y discriminaciones. Y propone realizar una campaña por la ratificación del Convenio 154 de la OIT a efecto de que la negociación colectiva se convierta auténticamente en un derecho fundamental".

En cuanto al tema de discriminación y violencia laboral, las abogadas y autoras del la investigación "Discriminación y Violencia contra Las Mujeres. Logros y Retos en la Legislación Laboral en México" , señalan que urge ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la violencia y el acoso. También dar carácter de obligatoriedad a la Norma Mexicana NMX-R-025 sobre igualdad laboral y no discriminación, en coherencia con la obligación constitucional de la prohibición de la discriminación. E incluir en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal los aspectos necesarios en relación a las obligaciones de acceso a la información, compromiso financiero y presupuestal, y de desarrollo de capacidades institucionales, en los términos de los indicadores de cumplimiento progresivo de los derechos humanos. Destacan también la importancia de derogar las diferencias establecidas en el apartado A y B del artículo 123 Constitucional, pues se han traducido en desigualdad y discriminación entre los distintos "tipos" de trabajadoras y trabajadores.

La inspección laboral y los derechos laborales

La inspección laboral es otro tema que es prioritario atender con reformas de fondo que aseguren el imperio de las leyes que exigen los trabajos decentes, la igualdad de género y el ejercicio de los derechos colectivos que contempla la nueva Ley Federal del Trabajo y los compromisos contraídos en el marco del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Afirma Alex Covarrubias Valdenebro, especialista en economía y temas del trabajo, y autor del análisis "La inspección laboral en México. Propuestas para un modelo basado en el imperio de la Ley".

En el estudio "Derechos laborales para la población migrante en México", la abogada laboratorista, Rita Marcela Robles Benítez, sostiene que México no cuenta con acceso a la justicia, debido proceso, seguridad y trato digno en beneficio de los trabajadores migrantes indocumentados, lo que convierte a nuestro país en una nación "sin garantías legislativas laborales de migrantes. Hasta el momento no existe ninguna iniciativa en materia legislativa tendiente a buscar la protección de los derechos laborales de las personas migrantes en México, ni se ha establecido un debate abierto sobre el tema. En consecuencia, una iniciativa de reforma integral en materia de reconocimiento del trabajo migrante tendría que incluir la revisión de la Constitución, pasando por la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Migración y su Reglamento, pero también las competencias de las principales secretarías de Estado vinculadas al tema: la SEGOB y la STPS, la actual Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y sus Reglamentos internos.

Para el abordaje del trabajo infantil desde la perspectiva interseccional de los Derechos Humanos se debe reconocer que se trata de una realidad multifactorial que nos desafía a delinear propuestas integrales que impacten en todos los aspectos del desarrollo y la protección de la niñez. El enfoque prohibicionista del trabajo infantil en nuestro marco legal sería una medida insuficiente si no se considera estratégico atender factores como la pobreza, la falta de oportunidades escolares, las desigualdades en el acceso a oportunidades y la propia criminalización del trabajo infantil. De ahí que se deben armonizar, entre otras, la Ley Federal del Trabajo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con la Convención de los Derechos del Niño y la apuesta por una participación activa de niñas, niños y adolescentes es decir, ´que éstos sean sujetos de derechos y que tengan participación a la hora de poder decidir cuando sus derechos están implicados" afirman Alicia Vargas Ayala y Sandra Mejía Martínez autoras de la investigación "Infancia con derechos. Trabajo infantil y Trabajo infantil forzoso en México".

Finalmente, respecto de las recientes cambios a la Ley Federal del Trabajo que otorgan libertad sindical, contratación colectiva auténtica y regulan la subcontratación laboral, la Red de Mujeres Sindicalistas hace un llamado a los y las trabajadores para que conozcan y y exijan sus derechos pues "Cada día que pasa que la reforma no sea asumida por los y las trabajadoras y que no sea instrumentada, nos acerca más a la posibilidad de sea una reforma sólo en el texto legal, pero no en la práctica"

