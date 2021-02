6 comportamientos "románticos", pero que en realidad son tóxicos

Actitudes y comportamientos románticos, pero que en realidad son señales de alerta de personas tóxicas

Si bien es cierto existe un porcentaje mayor de personas que quieren o buscan a alguien que sea cariñoso, atento y en todo caso si se quiere una relación más formal, a alguien que sea comprometido en la relación, sin embargo muchas veces las películas o la publicidad te enseñan o te incentivan a admirar e idealizar lo que ellos dicen llamar "gestos románticos" pero estos comportamientos que pareciera ser que son por amor en realidad podrían ser más actitudes tóxicas.

Para que después no te sorprenda que tu príncipe se vaya convirtiendo en el villano de la historia, pon mucha atención y si puedes corre, si es que presenta alguna de estas 6 actitudes aparentemente “románticas”.

1. Te expresan su cariño y un amor profundo muy precipitadamente

Conocer a una persona que te expresa sus sentimientos de forma tan temprana, puede que en algún momento se sienta como un alivio o un suceso afortunado, sin embargo cuando lo expresan con frases donde te declaren su amor eterno y te digan que tú eres su alma gemela y la chica que tanto estaba esperando, lo mejor que podrías hacer ante eso es retroceder un poco, ya que este comportamiento es uno de los más comunes y frecuentes por parte de abusadores, narcisistas, controladores compulsivos, hay que tener en cuenta que esto no quiere decir que te estén engañando, puede que piensen que realmente te quieren, sin embargo a un no te conocen, ni saben tus defectos y cuando suceda algo que ellos no tenían contemplado dentro de su imaginario de perfección, actuarán de una manera distinta que podría llegar a ser agresiva o intensa. Y esto no sería lo peor de la situación si no que tú llegues a cambiar para cumplir con los deseos y expectativas del otro a tal punto de ya no reconocerte. Es importante saber que la construcción del cariño requiere de interés, tiempo, cuidado, paciencia y comunicación.

2. Desde el principio te cuentan muchas cosas muy personales

Puede que parezca que con quien tienes una conversación profunda en la primera cita es porque conectó contigo de inmediato, ya que podría asemejar que esta conexión fue tan buena que por eso no tuvo miedo de contarte todo sobre sus padres, su familia y hasta sus traumas, es importante tener en cuenta que si esta conversación llega a un punto donde aparece una ex y la persona habla mal o de forma sarcástica de su ex relación, puede que la persona aún siga resentida o aún mantenga un lazo sentimental que no lo podría dejar continuar con una nueva relación y tal vez no te encuentres en el lugar ideal para empezar vínculo afectivo con él.

3. Siempre quiere tu atención

Por supuesto que siempre será bueno que al principio de una relación, exista el detalle de los mensajes constantes y el coqueteo abundante, obviamente siempre será mejor que aquellos que te contestan después de varios días y te responden con un “jaja”, pero hay una línea delgada entre el interés constante y una exigencia de tiempo que tal vez tu en algún momento no le puedas brindar a lo que podría contestar con un enojo o desesperación, si es así lo más conveniente sería retroceder.

4. Quiere estar siempre contigo

Siempre quiere estar contigo al principio es bonito, pero después vas a necesitar un poco de espacio para ti, cuando estás con tu pareja todo el día y la noche puede hacerse más propensa la relación a actitudes tóxicas, si tu pareja se enoja porque tú quieras un tiempo para ti, es claro que es una señal de alerta, es necesario tener en cuenta que cada uno necesita su espacio y que no por ello tu pareja te puede hacer sentir mal. Las relaciones sentimentales no deben decaer en la manipulación de las emociones o en el miedo, lo mejor es no dejar que esto suceda.





5. Es demasiado sobreprotector

Hay personas que pasan de la protección a la sobreprotección y a un peor a la posesión es decir creer que el otro es de tu pertenencia, al principio te dirá frases cariñosas como “Tú eres solo mía” o “Te quiero nada más para mí” pero esto puede ser un pequeña pista de lo que sería un comportamiento enfermizo, que podría llegar a unos celos que sin duda dañarían la relación, dejando entre ver que tu pareja es un controlador, te puedes dar cuenta si en algún momento tienes que defender tus comportamiento o acciones inocentes y aparte te quiere imponer reglas o vigilancia a tu redes sociales o hasta tu mismo teléfono.

6.Te prometen la luna y el sol

Te hace promesas como “nunca te dejare” o “jamás te haría daño” que en realidad no tienen nada de malo estas frases, pero si están relacionadas con las personas que tienden a lo dramático, ya que te prometen cosas que en algún momento a la larga de la relación terminaran pasando o ellos mismo terminaran haciendo, por eso siempre será mejor ponerle atención a las acciones de una persona antes que a las palabras, hay que darse cuenta que tanto la persona cumple lo que dice, si siempre te promete, pero no cumple nada, tómalo como una señal de alarma

Por último ten claro que una relación sólida se construye con el tiempo y la comunicación y que hay comportamientos que hemos romantizado, pero que los verdaderos gestos románticos son otros como el que te escuche, que respeta tu independencia, acepten tus cualidades y te apoyen.

