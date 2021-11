5 tipos de manipulación emocional que no debes aceptar jamás

Como mujeres siempre nos enseñaron a complacer a otras personas y a dejarnos de lado, esa educación machista beneficia a todos menos a nosotras. Por esa razón, hoy te traemos los cinco tipos de manipulación emocional de los que debes huir, no sólo porque son dañinos, sino porque representan violencia psicológica contra nosotras. Anótalo bien:

1. Esa persona te ignora

Lamentablemente a todas nos ha pasado, esa persona que deja de contestarte, que empieza a ignorarte porque no hiciste lo que te pidió, o que te ignora para presionarte. El objetivo de este tipo de manipulación es hacerte sentir que no eres importante, pero eso es una mentira; las personas que se preocupan por ti y por la relación que tienes con ellas, te harán sentir queridas y respetarán tus decisiones.

2. Crítica destructiva

Comentarios como "antes no eras así", "te veías mejor antes", "ojalá cambiaras tu forma de ser", "nadie va a quererte si eres así"; hacen mucho daño. Nosotras no vivimos para complacer a otras personas, así que deja de escuchar ese tipo de críticas que sólo te lastiman porque también son un tipo de manipulación.

3. El chantaje emocional

Esta forma de manipulación es de las más utilizadas, las personas suelen utilizar la culpa para convencerte de hacer algo o para obligarte a seguir en una relación. Amiga, recuerda que un "sí" conseguido después de presionarte no es consentimiento.

Los comentarios como "todo me lo debes a mí", "qué van a decir de nosotros", "si no haces esto es porque no me amas", son los más comunes.

4. Hacerse la víctima

Esta es una con la que debemos tener cuidado, ya que la revictimización es algo por lo que pasamos constantemente como mujeres. Cuando te culpan de cosas sobre las que no tienes control, estamos hablando de victimización, por ejemplo "me enfermé por tu culpa", "todo esto pasó por tu culpa", "no hemos comido por tu culpa", "de no ser por ti todo habría salido bien". No puedes controlar todo ni a todos, no debes cargar con este tipo de victimización.

5. Gaslighting

Esta se relaciona con el primer punto de esta lista, el gaslighting es una de las formas de violencia más comunes. Este consiste en minimizar tus sentimientos, tus vivencias y experiencias, para hacerte sentir que no tienes la razón de hacerlo. Comentarios como "exageras por todo", "no es para tanto", "no sé porque te pones así", "deja de molestarte por idioteces", etc.

Recuerda que siempre puedes salir de ahí, pero es más fácil si lo haces acompañada de tu red de apoyo. No toleres la manipulación emocional.

Con información de @psic.aidadavilaramos