5 películas sobre amor lésbico en Netflix

Estamos acostumbradas a las películas donde se reproduce la idea del amor romántico heteronormado, desde las películas de princesas que veíamos de niñas, en las cuales un apuesto príncipe llega al rescate de una pobre mujer atrapada o maltratada, hasta las películas modernas de comedia romántica, en las que la mujer se enamora de un hombre y resuelven algún problema juntos. Al final parece que la fórmula siempre es la misma: “y vivieron felices por siempre”.

Actualmente hay mucha más apertura a contar historias LGBTTTIQ+ a través del cine, la televisión, las series y las telenovelas. A pesar de eso, las producciones fílmicas donde se representa el amor lésbico son poco conocidas, fuera de nichos específicos como las lesbianas, los y las expertas del cine o los y las cinéfilas. Es por ello que aquí te recomendamos 5 películas sobre amor lésbico a las que puedes acceder con tan solo un click.

Carol (2015)

Película basada en la novela Carol (The Price of Salt) de Patricia Highsmith. Fue estrenada en noviembre de 2015. Cuenta la historia de Carol, una mujer adinerada que atraviesa un divorcio, y Therese, una jóven fotógrafa. Carol atraviesa sus problemas familiares en una sociedad que no permite manifestaciones diversas del amor; además, está al borde de perder la custodia de su hijo por los señalamientos morales de la época. Durante la trama, se acompaña de Therese, quien conocerá el amor y a ella misma.

Es una historia que combina la felicidad y la tragedia del amor, muestra las dificultades de amar en un entorno que rechaza la homosexualidad y la importancia de las relaciones con las otras para tener apoyo y comprensión.

Elisa y Marcela (2019)

Película española dirigida por Isabel Coixet, protagonizada por Natalia Molina y Greta Fernandez. Cuenta la historia de Elisa Sánchez Loriga y Marcela García Ibeas, dos maestras de educación básica que en 1901 se casaron, gracias a que Elisa adopta una identidad masculina. Lo mejor de todo: está basada en hechos reales.

Love song (2016)

Película dramática dirigida por So Yong Kim en la cual Mindy y su amiga Sarah inician un viaje improvisado por carretera. Durante esa aventura comparten experiencias de sus distintos estilos de vida, se encuentran cada vez más cercanas y comparten una experiencia sexual. Dentro de la confusión por este hecho, Mindy huye repentinamente, pero se vuelven a encontrar, justo antes de la boda de una de ellas.

Ana e Vitória (2018)

Película brasileña dirigida por Matheus Souza, esta película cuenta la historia de dos mujeres talentosas que entrecruzan sus caminos para grabar un álbum musical, lo que inicia como un proyecto profesional se convierte cada vez más en algo personal, hasta que se replantean las ideas acerca del amor y las relaciones.

Duck Butter (2018)

Film de comedia experimental dirigido por Miguel Arteta. Cuenta la historia de dos chicas insatisfechas con el amor que deciden pasar 24 horas juntas con la intención de crear un vínculo más fuerte, intimidad y conexión. Es una historia de amor lésbica que reflexiona el dolor con que, a veces, hay que lidiar cuando la relación no funciona, a pesar de lo mucho que signifique.

La película se grabó en tan solo 24 horas. En palabras del director, es una película improvisada.