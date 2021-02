5 mitos sobre el poliamor

Para muchas personas el poliamor no es simplemente una forma de relacionarse con las demás personas, es todo un estilo de vida que inicia por mirar de forma diferente al amor, experimentarlo libre de las ataduras del amor tradicional.

Cuando se habla de poliamor se genera polémica y muchas dudas salen a la luz. La realidad es que el poliamor no es simplemente eso que nos cuentan quienes lo miran a través de los ojos del prejuicio.

Existen muchos mitos alrededor de la comunidad poliamorosa, aquí te contamos sobre los más comunes.

Los poliamorosos nunca están solos

Mentira, para practicar el poliamor no es necesario tener una o múltiples parejas todo el tiempo. Puedes ser una persona poliamorosa y estar soltera, porque no se trata de tener muchos vínculos, sino de vivir un amor más libre, mirar el amor de forma distinta, sin las ataduras de la monogamia.

Lee: Tips para lidiar con los celos cuando entras al poliamor

El ser humano es monógamo por naturaleza

No, el ser humano no es monógamo por naturaleza, algunos autores como Judith Eve Lipton y David P. Barash incluso afirma que se trata de todo lo contrario, la naturaleza humana no es monógama sino que se ha creado un constructo social que únicamente permite la monogamia, todo aquello que salga de esa regla es juzgado.

De acuerdo con lo que Judith y David han investigado, los seres humanos estamos dotados, como gran parte de las criaturas, para ser polígamos.

El poliamor se trata solo de sexo

Aunque todo depende del esquema relacional que más te guste y los acuerdos que generes con tus vínculos, ser poliamoroso no es igual a tener un montón de parejas diferentes unicamente para mantener relaciones sexuales.

La responsabilidad afectiva es fundamental para no lastimar a otras personas y de igual forma, no lastimarte a ti misma, por lo que el interés no es simplemente físico ni se trata de un consumo de cuerpos excesivo. Muchas veces los vínculos tejidos con las parejas se convierten en algo más allá del sexo.

Lee: Series y películas sobre poliamor en Netflix

El poliamor es sólo para personas promiscuas

Hablar de promiscuidad es señalar de forma negativa la sexualidad humana. El poliamor en realidad le quita esas etiquetas negativas al sexo y a vivir la sexualidad con varias personas.

No hay nada de malo o antinatural en experimentar y disfrutar de la sexualidad polígama mientras se priorice el bienestar de todas o todos los involucrados.

El poliamor es para quienes no se toman en serio las relaciones

El poliamor no es sinónimo de huir del compromiso. Se puede estar muy comprometida con todas las relaciones en las que te encuentras, incluso eso no quiere decir que no se desea hacer una vida a largo plazo con las parejas.

Existen muchos ejemplos alrededor del mundo de poliamorosos que deciden vivir juntos, casarse en grupo e incluso tener hijos. El compromiso no es únicamente monógamo.