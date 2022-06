5 mitos del sexo lésbico que hay que desmentir

Existen diversos mitos sobre el sexo lésbico, la mayoría están basados en estereotipos y lesbomisoginia, de acuerdo con expertas feministas.

Las lesbianas han sido objeto de discriminación, sexualización y lesbofobia, por lo que es necesarios desmentir algunos de los mitos más comúnes.

La tijera

Si bien es cierto que "a tijerazos, no hay embarazos", uno de los mitos más extendidos, es el que la pornografía ha mostrado "la tijera" como la postura más común en las relaciones sexuales entre mujeres, pero esta posición no es la postura más recurrente en el sexo lésbico, ni la más placentera.

Una es el hombre y otra la mujer

Una relación lésbica trata justamente de que ambas son mujeres que se atraen, se tienen cariño o se aman. No hay hombres, sólo mujeres siendo mujeres.

Esta es una frase que, además de reproducir estereotipos de género y ser lesbofóbica, se sostiene bajo la idea errónea de que todas las mujeres lesbianas se identifican con los estereotipos masculinos. Tampoco son mujeres queriendo ser hombres.

Una es activa y otra pasiva

Relacionado con el anterior mito, se cree que la persona "menos femenina" de la relación es la que ejerce de figura dominante ("el hombre"), y no es así.

Pueden existir juegos sexualesque retomen dinámicas de poder, pero esto no tiene por qué ser así siempre, ambas pueden ser versátiles y por supuesto, nada tiene que ver este rol con su expresión de género.

Les gustaría estar con un hombre, por eso usan dildos

La cultura de la pornografía, el machismo y la misogina, han centrado las relaciones sexuales en función del pene y la penetración, así como en el placer de los hombres, de acuerdo con feministas.

Las lesbianas no se sienten atraídas por estas ideas falocéntricas, feministas han demostrado que el placer sexual femenino no tiene nada que ver con la penetración. Por lo que, los juguetes son un complemento y se pueden usar independientemente de nuestra orientación sexual.

Además no todas usan dildos o strap-on, eso dependerá de los gustos personales de cada persona y de los acuerdos de cada pareja.

No hay riesgo de Enfermedades o Infecciones de Transmisión Sexual

Si bien el número de infecciones es menor que en relaciones heterosexuales y homosexuales, eso no quiere decir que las mujeres estén exentas de riesgo.

Las investigaciones que se han hecho al respecto coinciden en que no es imposible que las mujeres lesbianas se contagien de infecciones y enfermedades sexuales, pues en la mayoría de los casos, no usan protección por la idea de que no pueden embarazarse.

Con información de ByPlay