5 hábitos para aumentar tu autoestima

Amarnos a nosotras mismas en sociedades donde los estándares de belleza son prácticamente inalcanzables es una tarea difícil. Nos han contado, por todos los medios de comunicación posibles y a través de las imposiciones sociales, que las mujeres debemos ser siempre delgadas, carismáticas, sumisas y bellas, entre otras muchas características.

Amarse a una misma es, principalmente, aceptación de lo que somos, como nos vemos y cómo actuamos, incluso si rompemos con todas las imposiciones sociales de una "buena mujer".

No es sencillo lograr el amor propio, en realidad requiere reaprender a amarnos como somos, romper con las estructuras patriarcales que promueven la envidia y competencia entre mujeres y, sobre todo, replantearnos una y otra vez si lo que estamos haciendo proviene del amor propio o del exterior son procesos difíciles.

Para hacer más ameno el proceso de amarnos a nosotras mismas, aquí te recomendamos hábitos para aumentar el autoestima:

1. Hacer una lista de las cosas por las que estás agradecida

Esta es una práctica que cada día se vuelve más popular; se trata de que diariamente al despertar tomes una libreta y una pluma para escribir aquellas cosas por las que estás agradecida. De esta forma te concentras en estar conforme, feliz y agradecida por cosas que marcan la diferencia entre reprocharte lo que no tienes o eres y agradecer aquello que sí tienes y te hace feliz.

Lee: La batalla contra el síndrome de la impostora

2. Hacer autoafirmaciones frente al espejo

Vas a vivir contigo misma por toda tu vida, ¿por qué no hablarte bonito y tratarte bien? Aunque pueda parecer algo ridículo, decir en voz alta esas cosas que amas de ti misma puede hacer la diferencia. Mírate en el espejo y di algún cumplido como "qué bonitos ojos tienes", "hoy te ves más guapa que ayer" o "felicidades por ese logro de hoy; te lo mereces".

Lee: Cinco herramientas de autodefensa feminista en las calles

Algunas expertas afirman que decir en voz alta lo que amamos de nosotras mismas o lo que queremos ayuda a mejorar la autopercepción. También puedes probar con cosas como "hoy me siento feliz, y me acepto tal cual soy".

3. Cuida tu salud

Cuando estámos bien de salud es más probable que estemos bien emocionalmente. Trátate como tratarías a alguien a quien quieres mucho y a quien no te gustaría ver enferma. Come sanamente y haz ejercicio, no por verte más "fit" sino por estar más sana. A veces simplemente salir a caminar es un buen ejercicio, que te ayuda a despejar la mente, respirar aire fresco y agradecer por ser quien eres.

Lee: "Quiérete, cuídate", un manual de autoestima feminista

4. Dedicar más tiempo a lo que te hace feliz

Parte de cuidarte y amarte a ti misma es hacer las cosas que te gustan y dedicarle el tiempo necesario a dejarte maravillar por el mundo. Si te gusta la música, el arte, los videojuegos, el deporte, la lectura, etcétera, dedicarle tiempo a esas actividades te hará sentir más feliz, y te ayuda a conectar contigo misma.

5. Música para subir el autoestima

¿A quién no le gusta la música? Lamentablemente mucha música y videos musicales muestran y reproducen los estereotipos de belleza instaurados por el sistema patriarcal, por lo que escuchar música de mujeres feministas o canciones que hablan sobre el autoestima puede ayudar a que te sientas más empoderada y empujarte a amarte a ti misma. Puedes escuchar a raperas feministas, como Rebeca Lane, o artistas del pop latino, como Denise Rosenthal, cuya canción "Tiene Sabor" habla precisamente del amor propio:

"Ya no te compares, quiérete entera, pierde el pudor [...] Deja los prejuicios, bailate a ti misma, piérdete en el ritmo...", es una parte de la canción.