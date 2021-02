5 hábitos de madres felices

La maternidad ya no es el único logro al que todas las mujeres aspiran; encasillar a las mujeres en el rol de madres le ha costado a más de una su realización personal y profesional; no obstante, actualmente muchas mujeres viven la maternidad bajo nuevas creencias ideológicas que, lejos de encadenarse a sus hijos y hogares, las empoderan para priorizar su bienestar emocional y su desarrollo personal.

Es falso que las mujeres deben dar absolutamente todo por sus hijos. Todas las madres, antes de traer hijos al mundo, fueron primero mujeres y personas que, de alguna u otra manera, vivieron su individualidad. Ser madre no debe alejar a las mujeres de ellas mismas, del autocuidado y sus metas.

Cuidarte a ti misma no significa que ames menos a tus hijos, por el contrario, priorizar tu felicidad también les ayuda a ellos. Recuerda siempre que una madre feliz es el primer paso para una infancia sana.

Si tú como mamá estás bien, tus hijos también lo estarán. El sabio consejo "primero debes amarte a ti misma para poder amar alguien más", también aplica en cierta medida para las y los hijos.

Pero ¿qué es exactamente lo que hace una madre feliz? En este texto te contamos sobre algunos hábitos de madres más felices:

1. Se toma tiempo para ella misma

El autocuidado es importante para cualquier persona; tener tiempo para nosotras mismas es fundamental para nuestra salud mental y autoestima. La maternidad no es una tarea sencilla, por lo que las madres que son más felices dedican tiempo a ellas mismas, a cuidarse y consentirse, ya sea tomando tiempo para hacer alguna actividad física o cultural que les apasiona o, simplemente, para descansar del trabajo que nunca termina: la maternidad.

2. Sabe que la responsabilidad de los cuidados no es únicamente su tarea

Las madres que están conscientes de que las tareas de cuidados del hogar no son únicamente su responsabilidad tienen más tiempo para ellas mismas y para pasar tiempo de calidad con su familia. Aquellas que comparten las responsabilidades de cuidado con su pareja viven con menos estrés.

3. Cuidan a sus amistades y tejen redes de apoyo

Las madres que no se olvidan de sus amigas y forman redes de apoyo entre mujeres son más felices, porque saben que nunca estarán solas. Tener a las amigas cerca siempre es importante, a la hora de maternar no es diferente, ya sea que tus otras amigas sean madres o no, sentir el apoyo de otras mujeres es fundamental.

4. Procura dar amor y recibirlo en la misma medida

Las madres generan un cariño incondicional por las y los hijos; sin embargo, aquellas madres que saben que merecen lo mismo enseñan a sus niños y niñas a ser agradecidos y amorosos en la misma medida.

5. No olvida sus metas

Las mujeres que a pesar de maternar no olvidan sus metas profesionales y personales, que luchan cada día por seguir cumpliendo sus sueños tienden a estar más motivadas y felices; además, brindan un ejemplo para perseguir sus metas a los hijos e hijas.