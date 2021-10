5 disfraces contra el sexismo en Halloween

Halloween esta muy cerca y esta vez no importa si vas a salir o si vas a celebrarlo a la distancia, hoy te traemos algunas opciones para combatir el sexismo en Halloween, con disfraces inspirados personajes de series y películas que hicieron enojar a los machos este año. Si tu pasión es darlo todo en Halloween, estas opciones te encantarán. Además de tener un vestuario original,

Beth Harmon - Gambito de dama

La genia y campeona del ajedrez, Beth Harmon, de la serie de Netflix, Gambito de Dama es una opción ideal para este Halloween. Puedes utilizar prendas clásicas o que asemejen la época de 1960 para traer a la vida a esta gran personaje. Una opción para decirle adiós al sexismo de estas fechas.

Harley Quinn - El Escuadrón Suicida

La Harley Quinn que estaba obsesionada con su ex novio abusivo, ya quedó atrás. Harley Quinn es uno de los personajes más desarrollados en el Universo DC, no sólo por el desarrollo de su personaje, sino por ser una villana abiertamente bisexual. En la nueva cinta de "El Escuadrón Suicida" Harley Quinn ya sabe identificar red flags y no dejará que ningún hombre vuelva a pasar sobre ella.

El Cuento de la Criada

Inspirada en la novela de Margaret Atwood, el disfraz de criada es un posicionamiento abierto frente al abuso de las mujeres. No sólo nos habla de una historia desgarradora. Actualmente es uno de los disfraces más feministas y reivindicativos para las mujeres.

Cassie -Hermosa venganza

A primera vista puede parecer el típico (y sexista) disfraz de enfermera, pero el personaje de Cassandra en la película "Hermosa venganza" es la amiga que todas necesitamos en la vida. Esta película de terror, dirigida por Emerald Fennell y producida por Margot Robbie, nos habla de Cassie, una mujer que busca venganza de todos los hombres que abusaron de ella. Puedes salir a asustar machos con este disfraz.

Nathasha Romanoff - Viuda Negra

El personaje de la Viuda Negra fue desarrollándose a lo largo de 12 años para llegar a la mujer que conocemos hoy, una superheroína que regresa a liberar a sus hermanas. La sororidad es algo que hace enojar a los machos y con esta nueva representación de la Viuda Negra, los harás enojar aún más.

Dale esos toques de empoderamiento femenino a tu atuendo este 31 de octubre, para que el patriarcado no gane ni en Halloween ni en cuarentena.