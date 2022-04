5 cocteles inspirados en feministas para refrescarte

¿Qué cócteles preparar en este fin de semana? La coctelería podría ser una opción para encontrar nuevas destrezas durante esta época de calor ya sea que prepares estas bebidas para ti o para compartirlas con tus seres queridos.

Te presentamos cinco bebidas inspiradas en mujeres que marcaron el siglo XX. La selección de la historia y las bebidas aquí presentadas son parte del libro Free the tripple de Jennifer Croll y Kelly Shami.

1. SIMONE DE BEAUVOIR

Simone de Beauvouir fue una de las más famosas filósofas existencialistas del siglo XX y dedicó mucho tiempo a escribir El segundo sexo .

Beauvoir creció en una familia de clase media en París. De niña fue muy religiosa, después de una crisis en su adolescencia se convirtió en atea. Sus prospectos de matrimonio fueron limitados. Se adentró al mundo de la academia. Obtuvo su grado de maestría en 1928 cuando tenía 20 años. Después empezó una relación con Jean-Paul Sartre. La relación que tuvieron no fue convencional y tuvieron otras parejas.

Fue una escritora prodiga, publicó muchas novelas, ensayos y artículos. Su texto más famoso fue Segundo sexo. "No se nace mujer, se llega a serlo", su pensamiento fue parte de la segunda ola.

Beauvoir se encontró en los cafés de París con eminentes pensadores existencialistas. Su bebida era el albaricoque.





Para el arbusto de albaricoque

dos chabacanos

Azúcar

vinagre de manzana

Corta el durazno en piezas pequeñas y mézclalo con azúcar. Colócalos en el refrigerador por un día o dos. Extrae el líquido que se genere y ponlo en otro contenedor y añádale un poco de vinagre de manzana en la misma cantidad y refrigérala por dos días también.

Para el coctel

1 tiro de durazto de shurb

1 1/2 trago de bourbon

agua mineral

Sirve el arbusto de durazno en un vaso Collins con hielos, agrega unos trozos de durazno y sirve con agua mineral.

2. FRIDA KHALO

Frida Kahlo era mucho más que una feroz uniceja. Conocida por audaces y coloridos autorretratos que revelaban sus alegrías y angustias personales usando una mezcla de arte folclórico mexicano y simbolismo surrealista y de ensueño, su arte y su vida fueron únicos. Se convirtió en pintora después de casi morir en un accidente de tranvía cuando tenía 19 años, tomando un pincel para pasar el tiempo mientras estaba inválida. Kahlo pintaba para aliviar su dolor físico y mental, incluyendo el dolor causado por su tumultuosa relación intermitente con el famoso muralista Diego Rivera. Él la engañó, ella lo engañó a él, pero eran mejores juntos que separados.

A través de todo esto, Kahlo siempre fue el alma de la fiesta. Bailaba y bebía hasta tarde en la noche y se mantenía firme en los desafíos de beber tequila contra hombres que eran el doble de su tamaño. También amaba la naturaleza: sus pinturas están llenas de animales y plantas, y su aspecto característico era un vibrante vestido tradicional emparejado con cintas y flores en su pelo oscuro. "Pinto flores para que no mueran", dijo una vez. Por eso ha inspirado este cóctel, una Margarita con sabor a jamaica. En México, las flores de jamaica de color rosa brillante se consideran un manjar. También lo es el tequila. Claramente, pertenecen juntos.

La Frida Kahlo

Para el jarabe de jamaica

Té de jamaica

1/2 taza /100g de azúcar

Poner a hervir 1/2 taza /120ml de agua.

Añadir 2 bolsitas de té y dejar reposar durante 15 minutos. Retirar las bolsitas de té, añadir el azúcar y volver a hervir a fuego lento, revolviendo hasta que el azúcar se haya disuelto. Dejar enfriar.

Para el cóctel

1 shot de jugo de limón

2 shots de tequila plateado

Un trago de jarabe de jamaica

Decoración: flores comestibles

Combinar los ingredientes en una coctelera llena de hielo. Agitar enérgicamente. Servir con hielo en una copa Margarita y adornar con muchas flores comestibles (se pueden conseguir en tiendas especializadas).

3. SELENA

Pocos cantantes escatiman la pasión y la emoción como Selena. Apodada la "Reina de la Música Texana" y la "Madonna Mexicana", llevó la música latina a las masas - y murió trágicamente joven.

Nacida Selena Quintanilla en Texas, empezó a tocar en una banda con dos de sus hermanos. Llamados Selena y Los Dinos, fueron dirigidos por su padre y, después de unos años en el circuito de bodas, pronto se hicieron populares. Selena, que creció hablando inglés, aprendió español para cantar música texana, una especie de pop-folk que era muy popular entre los méxicanos-americanos de Texas. A pesar de ser un género dominado por los hombres y de que a veces se le negaban las reservas por ello, Selena se convirtió en una gran estrella con un gran contrato con una discográfica. Modeló su look según Madonna, diseñando sus propios trajes salvajes y eventualmente abriendo boutiques de ropa.

En 1995, la vida de Selena tuvo un final sorprendente cuando el gerente de una de sus boutiques, que también era el gerente de su club de fans, le disparó. Su muerte fue noticia internacional, y el público se mostró muy afligido. Al funeral de Selena asistieron 60 mil personas, y el gobernador de Texas (George W. Bush) declaró el 12 de abril como el día de Selena, en honor a su cumpleaños. Dos años después, llegó una película biográfica protagonizada por Jennifer López. Lanzaba a López a la fama, mientras que la música de Selena allanaba el camino para el éxito de artistas como López y Shakira.

La bebida de Selena es agridulce y fuerte, con una base de tequila y un poco de Campari, lo que la convierte en un bonito rosa.

La Selena

1 1/2 shots de tequila plateado

1/2 shot de Campari

1/2 shot de jugo de limón recién exprimido

1/2 shot de jugo de toronja recién exprimido

1 shot de jarabe simple

Adorno: toque de toronja

Combinar los ingredientes en una coctelera con hielo. Agitar y servir en una copa coupé con un toque de toronja

4. Edith Piaf

Pocas personas encarnan el espíritu de su país como Edith Piaf. Una cantante de cabaret cuyas canciones rebosan amor y pérdida, es considerada como la cantante nacional de Francia.

La tristeza de las canciones de Piaf proviene de una infancia difícil. Abandonada al nacer por su madre, se crió en un burdel. En su adolescencia, comenzó a actuar en la calle con su padre. Su hermosa y estrafalaria voz la llevó, eventualmente, a ser descubierta por el dueño de un club nocturno de cabaret, quien la llevó al escenario. A pesar de ser una mujer pequeña (sólo 4' 8"), Piaf cantaba con todas sus fuerzas, vestida con un elegante vestido negro de vaina que se convirtió en su marca, lo que le valió el apodo de "pequeño gorrión negro". Empezó a sacar discos y pronto se convirtió en una estrella importante dentro de Francia, perseverando a pesar de la ocupación alemana del país durante la Segunda Guerra Mundial. Las letras románticas de una de sus mayores canciones, "La Vie en Rose", animaron a sus compatriotas a abrazar de nuevo la vida y el amor después de la guerra.

La vida de Piaf fue inusualmente trágica. Se vio envuelta en tres grandes accidentes de coche, dejándola con un dolor constante que automedicó con drogas y alcohol. Sin embargo, ella cantó durante todo eso. Su himno final, "Non, Je Ne Regrese Rien", demostró su firmeza frente a las dificultades, no se arrepintió de nada.

La bebida de Piaf, aromatizada con jarabe de rosa y rosa - y ginebra con infusión de pepino, ayudará a cualquiera a vivir la vida en rosa.

La Edith Piaf

1 1/2 shots de Hendrick's (una ginebra con infusión de rosa y pepino)

1/4 de shot de granadina

1/2 shot de jarabe simple

1/4 de shot de jugo de limón fresco

1/4 de shot de jugo de toronja fresco

3 chorros de agua de rosas

Guarnición: pétalo de rosa

Combinar todos los ingredientes en una coctelera, agitar con hielo y colocar en un vaso de coupé. Adornar con un pétalo de rosa

5. Rihanna

No hay un ser terrenal tan genial como Rihanna. La mega-talentosa estrella del pop tiene un estilo interminable, es ridículamente bella, y, encima de todo, no podría importarle menos lo que piensen los demás.

Nacida en Barbados, Rihanna fue reclutada por un productor de discos cuando aún estaba en la escuela secundaria y, a la edad de 17 años, había conseguido un contrato de seis álbumes. No tardó mucho en hacerse mundialmente famosa, y las canciones que ha grabado a lo largo de los años, como "Umbrella", "Rude Boy" y "Work", son innegables piezas llenas de actitud. Y actitud es lo que Rihanna tiene en sus manos. Es visible en su estilo, que es sexualmente provocativo, atrevido, y a veces vanguardista; ha llevado todo desde un escandaloso vestido de pétalos de Comme des Garçons hasta una red completamente transparente con nada más que una tanga debajo. Lo puedes ver en sus vídeos musicales, sobre todo en el polémico "Bitch Better Have my Money", que muestra la fantasía de venganza más dura de Rihanna. También es evidente en la forma en que se divierte sin miedo y hace alarde de su vida amorosa sin preocuparse por las repercusiones. Es difícil imaginar a Riri dando un paseo de la vergüenza; está demasiado segura de sí misma.

Teniendo en cuenta que es de Barbados, una isla tropical, no es una gran sorpresa que a Rihanna le encante el agua de coco (incluso fue una vez la cara de la marca Vita Coco). Su cóctel es una versión más amplia de una piña colada.

el rihanna

1 1/2 tiros de ron dorado

1 1/2 shots de agua de coco

1/2 shot de jugo de limón

1/2 trago de jugo de piña

1/2 tiro de jarabe de agave

Adorno: una orquídea comestible