5 canciones feministas para el fin de semana

¡El fin de semana está aquí! Si estás cansada de las mismas canciones machistas que se escuchan en todas partes, hoy te traemos cinco recomendaciones llenas de rebeldía y feminismo.

Tongo ft. La Furia La Otra La Mare y Vera Mafalda - Machirulo Escódete

"No voy a guardar silencio, no he nacido pa' callar. Ocupemos los espacios que nos quisieron negar."

Tongo nos trae esta joya de canción para recordarnos todo lo que viene con la lucha feminista.

Siempre Viva - Rebeca Lane

Al ritmo de la cumbia, te recomendamos esta canción de Rebeca Lane para recordarnos que la única opinión que importa sobre tu cuerpo, es la tuya.

TESA - PUSSY POWER

Tesa es valenciana y aunque esta canción es interpretada en catalán, puedes subtitularla al español para no perderte esta celebración a la revolución de las mujeres.

Aitana, Ana Guerra - Lo Malo

¿Quién dice que el reggaetón no puede ser feminista? Aitana y Ana Guerra nos traen esta increíble canción sobre el consentimiento : "yo decido el cuándo, el dónde y con quién".

Bomba Estéreo - Flower Power

Otra canción de reggaetón que se convirtió en un himno durante las protestas del 8M. Escucha esta magnífica interpretación de las colombianas Bomba Estéreo.

"Ya saqué mi conclusión

Porque hice esta canción

Pa' todas las mujeres del mundo"