5 acciones a evitar en los menores y enseñarles sobre el consentimiento

En la vida cotidiana, los adultos, ya sean los padres o tutores de menores ejercen prácticas que perpetúan la cultura de la violación, más allá de una buena educación.

México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La cifra que reporta la Organización son más de 4 millones y medio de niñas y niños abusados por año.

Sin embargo, el Colectivo contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil señala que el número de abusos sexuales puede ser mayor, ya que sólo se denuncia uno de 10.

El portal Everyday feminismelaboró un cómic donde señala cinco acciones que ignoramos pero perpetúan la cultura de la violación.

1. Obligarlos a cosas

Se les hace creer a los niños y niñas que deben darle toda su atención a los adultos y afectos. Esto pasa cuando se les obliga a saludar o darle un beso a un tío o tía.

La consecuencia es que después les costará trabajo poner límites en cuanto al contacto físico y energía emocional.

2. Se les pide que no discutan...

Se les dice que no discutan con la autoridad y que acepten órdenes sin cuestionar. Después les costará trabajo dejar de seguir órdenes de sus jefes o personas que tengan una jerarquía que los ponga en riesgo.

"Tienes que hacer lo que yo te dijo porque estás a mi cargo"

"Por qué no le dijiste que se detuviera", "Es mi capitán, mi jefe- No sé cómo decirle que no".

3. No se les dan herramientas para defenderse

Cuando son atacados físicamente, se les dice que no deben actuar con violencia, sin darles una herramienta para defenderse.

En el futuro, a las personas se les dificultará defenderse.

4. No se habla sobre la sexualidad

En cuanto a la sexualidad, se les dice que es algo que no deben saber. Por lo que en su vida adulta podrán tener problemas para denunciar el abuso porque se sentirán culpables.

5. Cosas por tradición

Hacer cosas por tradición o deber. Ya en al vida adulta se les hará difícil romper con sentimientos de obligación ligados a la tradición. La gente sigue sufriendo en lugar de romper con las tradiciones.

Los adultos deben reconocer que los menores son personas. En lugar de centrarse en la obediencia, deben enfocarse en al autonomía para trabajar po un mundo mejor para todos. Hay que respetar la autonomía de los niños, para que respeten su propio consentimiento.