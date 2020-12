4 cosas que no debes hacer tras una ruptura amorosa. Foto: Pexels

Terminar una relación amorosa siempre es difícil, la ausencia de esa persona en nuestra vida diaria puede provocar emociones confusas, que nos orillan a hacer cosas que en realidad no queremos hacer, cómo llamar a nuestro ex en medio de una fiesta, ¿te ha pasado?

Para superar una ruptura amorosa de la mejor manera posible es necesario pensar siempre en nuestro bienestar, en rodearnos de las cosas que nos gustan y las personas que nos aman. Por ello, aquí te damos algunos consejos de lo que no debemos hacer tras una ruptura amorosa:

Querer estar lejos de tus amistades

Muchas veces la tristeza y el enojo provocado por una ruptura amorosa nos hace querer estar solas, encerrarnos en nuestra habitación y no responder ningún mensaje o llamada. Aunque la soledad nos ayuda a conectarnos con nosotras mismas y vivir nuestro dolor en privado, alejar a las personas que nos quieren es una mala idea.

Cuando pasamos por un mal momento, las personas que nos quieren y en especial nuestras amigas, pueden ayudarnos a subir el ánimo, ver el lado positivo de las cosas y superar con mayor facilidad los malos momentos.

Tomarse uno o dos días para estar sola no es malo, pero extender el tiempo que pasamos separadas de las personas que complementan nuestra felicidad no es algo positivo para nuestra estabilidad emocional. Déjate querer y apoyar por esas amigas o amigos que tanto te quieren.

Querer hablar con tu ex

La relación ha terminado, es momento de dejar atrás tanto los buenos como los malos momentos que pasaron, es momento de continuar con tu vida. Un error común es querer llamar o ver nuevamente a tu ex. Reencontrarse puede hacer que caigan en una relación confusa que les impida avanzar individualmente.

De ser posible, es mejor cortar todo contacto con tu ex-pareja, al menos por un tiempo.

Recordar y hablar sin parar sobre la relación que terminó

Recordar continuamente los momentos maravillosos que viviste con tu ex-pareja sólo para revivir mentalmente el momento puede llegar a ser muy destructivo. Vivir en el pasado no es bueno para nadie, idealizar tu vieja relación amorosa tampoco lo es.

Da un paso hacia adelante y enfócate en el presente y en el futuro, ya vendrán nuevos momentos maravillosos que vivirás contigo misma, con tus amistades y con tu familia. Lo bello de la vida no se termina con tu relación, ten eso en cuenta.

Salir con otras personas apresuradamente

El "un clavo saca a otro clavo" no siempre funciona. Volver a entrar en el mundo de las citas y el ligue cuando apenas terminó tu relación no es una buena idea, puede resultar incómodo para personas que tienen intenciones serias contigo e incómodo para ti que te encuentras en el proceso de superar a tu ex.

No quieras salir con otras personas tan rápido solo para no estar sola o para darle celos a tu ex. Lo mejor es dedicarte el tiempo a ti misma, sanar las heridas y hacer esas cosas que tanto quieres, ya habrá momentos para que el romance regrese a tu vida y te encuentre como la mujer completa y empoderada que llevas dentro.

Superar una rotura no es un proceso sencillo ni rápido, pero es posible. Si realmente quieres avanzar y superar a tu ex, no cometas ninguno de estos errores.