Como cada 28 de septiembre, en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Seguro, cientos de mujeres salieron a las calles de la Ciudad de México para exigir la despenalización del aborto en todo el país.

Este día fue declarado en 1990, durante el V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, que se llevó a cabo en San Bernardo, Argentina. Los hechos suscitados este lunes, durante la protesta por el aborto legal en la Ciudad de México. han desatado la inconformidad de las mujeres feministas.

Represión en la marcha por el aborto seguro

Durante el podcast de la semana “#28S en México: Día nacional de la represión machista, día que las mujeres fueron encapsuladas", la abogada feminista y abolicionista, Frida Gómez , quien asistió a la marcha, dijo en entrevista para La Cadera de Eva:

“Lo que sucedió ayer 28 de septiembre va a quedar grabado no como el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, sino como un Día Nacional de la Represión Machista contra las Mujeres”

La abogada afirmó que la represión vivida en la Ciudad de México no fue la única, sino que grupos de feministas también fueron reprimidos en otras entidades del país, como Tijuana, Sonora y Veracruz.

Pronunciamiento de organizaciones ante la represión y hostigamiento por parte de la Policía estatal hacia las compañeras feministas que marcharon el #28S

Exigimos el respeto de nuestros derechos humanos @CuitlahuacGJ @SP_Veracruz pic.twitter.com/nnyrQsI4VQ — Red de Género,Derechos Humanos y Empoderamiento AC (@RegedhemAC) September 30, 2020

Frida dijo que la marcha tenía una doble exigencia, puesto que a pesar de que la despenalización del aborto fue uno de los temas de campaña del gobierno actual, a dos años del gobierno la Cuarta Transformación, solo está despenalizado el aborto en Oaxaca y la Ciudad de México.

Gran despliegue policiaco durante la marcha #28S

Frida contó que, de acuerdo con sus experiencias en las marchas de los años anteriores, la relación entre el gobierno de izquierda y el feminismo se tornó diferente y hasta violento este año. Afirmó que, desde el inicio de la marcha, hubo un gran despliegue de cuerpos policiaco.“Eran unas mil policías, mientras que las manifestantes éramos, a lo mucho, unas 700”.

El gobierno, que durante años había acompañado las marchas por el aborto legal, seguro y gratuito con la unión de mujeres obradoristas y feministas, hoy está desacreditando y violentando la lucha feminista.

Ataques con extintores y encapsulamiento

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa del 29 de septiembre, afirmó que las policías únicamente portaban extintores para combatir el fuego que las feministas pudieran provocar. Frida Gómez asegura que los extintores fueron utilizados para agredir a las manifestantes:

“Los extintores fueron utilizados contra las propias manifestantes. De hecho, durante el inicio de la marcha una de las chicas que se quedó encapsulada en Balderas tuvo convulsiones y un desmayo después de que abrieron el extintor en su cara”.

La abogada resaltó que los extintores son, en sí mismos, una amenaza contra la salud, y además, la policía portaba otros cilindros pequeños de color plateado que contenían un gas irritante:

“Lo que portaba era un gas irritante, que generó, en las mujeres que se manifestaron, un ardor en la cara”.

Además, la abogada denunció que el encapsulamiento de los grupos feministas fue una estrategia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana enfocada en diluir la protesta. Esto violenta el derecho a protestar, el derecho al libre tránsito y la integridad física de las mujeres manifestantes.

Desprestigio hacia las feministas también en redes sociales

Por otra parte, en redes sociales también se inició una campaña de desprestigio hacia las manifestantes, como fue el caso de la fotografía de una mujer policía que estuvo rondando por internet, la cual fue sacada de contexto.

La periodista @kenauribe asegura que ella tomó la foto que circula en redes, en la que un elemento de la policía se ve llorando, "tomé esa imagen justo después de que nos cayó gas a los ojos y de que una manifestante le contó cómo fue abusada" *rb https://t.co/lKmdQ2zOyH pic.twitter.com/ByP1Zf51oG — La Silla Rota (@lasillarota) September 29, 2020

Se dijo que la policía había sido pateada, apaleada y escupida. En respuesta, la autora de la fotografía, Kena Uribe señaló que ella había tomado la fotografía y lo que se decía era mentira. La foto se tomó después de que les cayó gas a los ojos, y una manifestante le había contado cómo había sido abusada sexualmente en la escuela.

Frida Gómez aclaró: “Esto no es en contra de la jefa de gobierno; en este momento, esto está estallando porque la violencia ha aumentado y lo que se exige es que se cumpla lo prometido, que se despenalice el aborto en todo México”

Ante la represión del gobierno y la campaña de desprestigio contra la lucha feminista, Frida dijo: "es fundamental que no tengamos miedo, porque el miedo nos paraliza y nos divide". Además hizo un llamado a no pelearnos entre nosotras y a atrevernos a denunciar, puesto que solo en la medida que utilicemos las instituciones se hará evidente que no sirven y que las exigencias feministas son legítimas.